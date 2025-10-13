Kiszabadult az utolsó magyar túsz Gázában

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az izraeli-palesztin háború végét.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre. Mint az MTI írja, az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

Omri Mirant, aki az édesanyja révén rendelkezik magyar állampolgársággal, 2023. október 7-én rabolta el a Hamász, miközben a feleségét és két kislányát akarta védeni. A férfiról legutóbb idén áprilisban tettek közzé egy propagandavideót.

Omri Miran kiszabadulására reagált Szijjártó Péter is, a külügminiszter közölte: nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. „Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá.

A túszokat a Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

A militáns csoport a Guardian korábbi híre szerint 48 túszt tart fogva, akik közül 20-an valószínűleg életben vannak. A szabadon engedett túszokat először Gáza Izrael által ellenőrzött területére szállítják, innen pedig továbbküldik őket Dél-Izraelbe, ahol egyesítik őket a családjaikkal. Izrael is szabadon enged közel kétezer palesztin foglyot, akiknek túlnyomó többségét Gázába vagy szomszédos országokba küldik, bár a szabadon bocsátásuk időpontját még nem határozták meg.

Donald Trump korábban azt közölte: hétfőn vagy kedden engedhetik el az összes fogva tartottat. Az amerikai elnök hétfőn Jeruzsálembe látogat, hogy beszédet tartson valamint találkozzon a túszok családjaival. Trump ezután Egyiptomba, Sharm el-Sheikhbe repül, ahol több mint 20 ország vezetőinek részvételével egy „béke-csúcstalálkozót” fog társelnöki tisztségében vezetni, amelynek célja egy tartós fegyverszünet véglegesítése Gázában. Erre a békecsúcsra hivatalos Orbán Viktor is.

A Hamász 2023. október 7-én elhurcolt 251 túsza közül 105 ember még a támadás utáni hónapban egy rövid tűzszünetért cserébe szabadulhatott, harmincan az idén januárban összehozott, márciusban összeomlott tűzszüneti megállapodás érvényessége alatt térhettek haza. Izrael több mint kétezer palesztin foglyot – köztük elítélt terroristákat is – szabadon engedett.