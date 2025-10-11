maria corina machadonobel-békedíjdonald trumpvenezuela
Trump nem kapta meg a Nobel-békedíjat, de neki ajánlották

2025. 10. 11. 06:48
Donald Trump nem nyerte el a Nobel-békedíjat pénteken – pedig nagyon szerette volna –, mégsem maradt ki a díj körüli méltatásokból.

Maga a Nobel-békedíjjal kitüntetett venezuelai politikus, Corina Maria Machado ajánlotta a díját az amerikai elnöknek X-bejegyzésében, amit a Politico szemlézett. A venezuelai ellenzék vezére úgy fogalmazott:

„A venezuelaiak küzdelmének elismerése erőt ad, hogy elérjük a célunkat: kiharcoljuk a szabadságot. A győzelem kapujában állunk, és ma, jobban, mint bármikor korábban, számítunk Donald Trumpra, számítunk az Egyesült Államok népére, a latin-amerikai nemzetekre és a demokratikus világ nemzeteire mint fő szövetségeseinkre a szabadságért és demokráciáért vívott harcunkban.”

Ezt a díjat Venezuela szenvedő népének és Donald Trumpnak ajánlom, amiért támogatja az ügyünket!

Trump korábban megfenyegette a Venezuelában regnáló Maduro-rezsimet, hogy a Machadóhoz hasonló bátor szabadságharcosoknak nem eshet bántódásuk.

