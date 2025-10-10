María Corina Machado venezuelai politikus kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat

María Corina Machado venezuelai parlamenti képviselőnek ítélték oda a 2025-ös Nobel-békedíjat fáradhatatlan munkájáért a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdításában, valamint a diktatúrából a demokráciába való igazságos és békés átmenet eléréséért folytatott küzdelméért.

Az 1967-ben született Machado, aki meghatározó szerepet játszik a demokráciáért folytatott küzdelemben az autoriter rezsim által egyre inkább elnyomott Venezuelában, mérnöki és pénzügyi tanulmányokat végzett, majd rövid ideig az üzleti szférában dolgozott. 1992-ben megalapította az Atenea Alapítványt, amely a caracasi utcagyerekek megsegítését tűzte ki célul.

Tíz évvel később a Súmate nevű civil szervezet egyik alapítója lett, amely a szabad és tisztességes választásokért dolgozik, választási megfigyeléseket szervez és képzéseket tart. 2010-ben rekord mennyiségű szavazattal jutott be a Nemzetgyűlésbe, ahonnan a rezsim 2014-ben kizárta. Machado jelenleg a Vente Venezuela nevű ellenzéki pártot vezeti, és 2017-ben közreműködött a Soy Venezuela szövetség létrehozásában, amely a demokráciapárti erőket igyekszik egyesíteni politikai oldaltól függetlenül.

2023-ban jelentette be indulását a 2024-es venezuelai elnökválasztáson, ám a hatalom megakadályozta a részvételét, ezután az ellenzék közös jelöltjét, Edmundo González Urrutiát támogatta. Az ellenzék nem csak széles körű mozgósítást végzett, de azt is dokumentálta, hogy Urrutia nyerte a választást, azonban a rezsim győzelmet hirdetett és tovább szigorította hatalmát.

Machado a Nobel-békedíjat elsősorban a venezuelai demokrácia előmozdításáért kapja. A díj ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy világszerte visszaszorulóban van a demokrácia, pedig a szabad véleménynyilvánítás, a választójog és a képviseleti kormányzás a béke alapja mind országon belül, mind nemzetközi szinten – olvasható az indoklásban.

A politikusnő jelenleg bujkálni kényszerül a hazájában, ezért nem biztos, hogy a decemberi oslói díjátadón részt tud majd venni, azonban továbbra is aktívan politizál. Machado Urrutiával együtt 2024-ben megkapta az Európai Parlamentnek a gondolat szabadságáért és az emberi jogok védelméért járó Szaharov-díját.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Az eredmény kihirdetését megelőző napokban norvég politikusok arról beszéltek, nem lepődnének meg, ha jelentősen megromlanának az amerikai-norvég kapcsolatok, amennyiben Donald Trump amerikai elnök, aki már évek óta emlegeti, hogy megérdemelné a Nobel-békedíjat, nem kapja meg azt. A szakértők nem sok esélyt adtak Trump győzelmének, mert a döntés már azelőtt megszületett, hogy a Hamász és Izrael megállapodott a tűzszünetről, ami növelte volna a nyerési esélyeit.

2024-ben az 1944-es hirosimai és nagaszaki atombomba-támadások túlélőinek, más néven hibakusáknak alulról szerveződő japán mozgalma, Nihon Hidankjo kapta a Nobel-békedíjat, elismerve a nukleáris fegyverektől mentes világ elérése érdekében tett erőfeszítéseit.

