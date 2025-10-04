Trump: a Hamász készen áll a békére, Izrael azonnal hagyjon fel a bombázással

Péntek késő este a Hamász palesztin terrorszervezet – már amennyiben „a helyszíni feltételek teljesülnek” – beleegyezett Donald Trump azon követelésébe, hogy azonnal adja át a 2023. október 7-i terrortámadásban foglyul ejtett még élő vagy már meghalt túszokat. A 250-ből mintegy 50 van még a szervezet ellenőrzése alatt, a felük se lehet már életben.

Az amerikai elnök a múlthéten, az ENSZ Közgyűlés idején beszélt először 21, majd 20 pontos gázai béketervéről, ezen a héten hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is megtárgyalta, majd közösen mutatták be annak részleteit. Eszerint ehhez először, mondta, a foglyok szabadon bocsátása és a Hamász fegyvereinek átadása szükséges. Pénteken, még a Hamász bejelentése előtt, vasárnapig adott haladékot az USA elnöke erre. Utóbbiról, a fegyverek lerakásáról, a palesztin szervezet – amely Gáza politikai és közigazgatási vezetését is ellenőrzése alatt tartja 2006 óta – nem beszélt pénteken.

Arról sem fogalmazott egyértelműen a Hamász, hogy részt kívánnak-e venni Gáza későbbi vezetésében, pedig ez is kikötés lenne a többi fél részéről. Arról viszont igen, hogy hajlandóak átadni a kormányzást egy palesztin technokrata vezetésnek. A palesztin szervezet azt is közölte, hogy bizonyos pontokat meg akarnak tárgyalni, mielőtt döntenének róluk. A „Gázai övezet jövőjével és a palesztin nép eredendő jogaival kapcsolatos” kérdésekről a „Hamasz részt vesz” a vitában, és „felelősségteljesen fog hozzájárulni” – idézte a New York Times.

A Hamász által most kiadott nyilatkozat alapján úgy vélem, készen állnak a tartós BÉKÉRE. Izraelnek azonnal le kell állítania Gáza bombázását, hogy biztonságosan és gyorsan ki tudjuk hozni a túszokat

– közölte a BBC szerint a Hamász bejelentése után Trump, aki később egy videóüzenetben úgy fogalmazott, ez egy „nagy nap”, és megköszönte egy sor országnak, amelyek szerinte segítettek neki a javaslat kidolgozásában. Ugyanakkor ő is óvatos azzal kapcsolatban, hova is futhat ki a helyzet: „Meglátjuk, hogyan alakul az egész”.

Továbbra is teljes mértékben együttműködünk az elnökkel és csapatával annak érdekében, hogy a háborút Izrael által lefektetett elvekkel összhangban, amelyek összhangban vannak Trump elnök elképzeléseivel, vessünk véget

– áll Netanjahu hivatalának szombat hajnali közleményében. Izrael korábban azt ígérte, a túszok szabadon bocsátásáért cserébe elengednek 250 palesztin foglyot és 1700 gázai állampolgárt, akiket a háború óta tartanak fogva. Netanjahuék amnesztiát is ígértek a Hamász tagjainak, de ezt nem kommentálta a szervezet a pénteki közleményében.

A 2023 október 7-i terrortámadásban mintegy 1200 izraeli halt meg, az azóta kezdődött háborúban pedig több mint 60 ezer palesztin vesztette életét.