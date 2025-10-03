Szabadon engedi az összes túszt a Hamász

Péntek este bejelentette a Hamász terrorszervezet, hogy beleegyezett abba a Donald Trump általi követelésbe, hogy engedjék szabadon az összes – élő és halott – túszt. Készek azonnal a részletek megtárgyalására – írta a Reuters.

A Hamász a 2023. október 7-i izraeli terrortámadásakor 251 túszt ejtett foglyul, közülük még nagyjából 50-en vannak még a fogságukban, és úgy a felük lehet életben. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten kezdett el az előbb 21, majd 20 pontos béketervéről beszélni, majd hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel való találkozója után ismertette is. Eszerint a Hamásznak le is kellene fegyvereznie magát, erről azonban egyelőre nem foglaltak állást, tárgyalni akarnak róla. Trump pénteken vasárnapig adott haladékot a terrorszervezetnek, hogy elfogadják a javaslatát, ha nem,

olyan pusztítás sújtja a Hamászt, amilyet még soha senki nem látott.

A terv szerint a Gázai övezet több mint kétmillió lakosát a belátható jövőben nemzetközi ellenőrzés alá helyezik, amiben Trump vezető szerepet vállal. Emellett része a humanitárius segélyek garantált célba juttatása és a súlyosan sérült tengerparti régió újjáépítése is. A Hamász katonái büntetlenül élhetnének tovább, ígéri még a javaslat, de a Palesztin Állam létrejöttéről nem szól, csak nyitva hagyja előtte az utat.

A Hamász közleménye azt is kimondta, hogy a csoport beleegyezett, hogy

átadja a Gázai övezet igazgatását egy palesztin nemzeti konszenzusonés az arab és iszlám támogatáson alapuló független technokratákból álló palesztin testületnek.

De a szövegből nem volt egyértelmű, hogy a Hamász beleegyezett-e a javaslat azon kikötésébe, amely a csoport jövőbeni politikai hatalomgyakorlásának eltiltását követelte Gázában, vagy hogy helyet lát-e magának vagy tagjainak ebben a technokrata testületben – írta a New York Times.

A terrortámadásban 1200 izraeli halt meg, az azóta kezdődött háborúnak több mint 60 ezer halottja van eddig.