Hét ember, köztük egy család veszett oda az orosz dróntámadásokban

Oroszország szombatra virradóra dróntámadást indított az ukrajnai Zaporizzsja városa ellen – közölte a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója az MTI tudósítása szerint. Ivan Fedorov arról tájékoztatott, hogy több mint tíz dróntalálat érte Zaporizzsja városát, a támadásban egy 14 éves lány és szülei életüket vesztették, és 12 ember megsebesült, köztük egy újszülött. Az apa és a lány holttestét a romok alatt találták meg, míg az anya életéért órákon át küzdöttek az orvosok – írta a Telegramon. A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki. A közzétett felvételeken a mentőszolgálat a romok között kutat túlélők után.

Russia killed a mother, a father, and a sister last night in Zaporizhzhia, leaving one young girl to face the world alone. pic.twitter.com/6ZynvmPN1G

— Victoria (@victoriaslog) March 22, 2025