Visszalépett az elnökjelöltségtől Joe Biden

Bejelentette visszalépését az elnökjelöltségtől Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke az X-en, és ezzel pontot tett az elnökválasztási kampányt kísérő kálváriájának végére. A döntést bejelentő levélben kifejti, hogy habár készült a második ciklusára, a pártja és hazája érdekeit az szolgálja, ha hátralép, és innentől kizárólag az elnöki feladatokra koncentrál.

Bár szándékomban állt megpályázni az újraválasztást, úgy vélem, hogy pártom és a hazám érdekét az szolgálja, ha most visszalépek, és a ciklus hátralévő részében kizárólag elnöki feladataim ellátására összpontosítok

– írta Biden a döntését bejelentő levélben, melyben köszönetet mondott az alelnöknek, Kamala Harrisnek, akit egy későbbi posztban teljes támogatásáról biztosított, hogy ő legyen a demokraták elnökjelöltje. „Demokraták, itt az idő, hogy összefogjuk és legyőzzük Trumpot. Csináljuk meg!” – írta a Harrist támogató posztjában.

Biden azt is elmondta, hogy a jövő hét folyamán a nemzethez intézett beszédében további részleteket árul el a döntéséről. A CNN úgy tudja, Harris addig nem áll a nyilvánosság elé, amíg Biden el nem mondta a beszédét. A lap úgy értesült, hogy a közelmúltban több nagy adományozó is felvette a kapcsolatot a Demokrata Párttal, köztük az alelnök stábjával, hogy szívesen támogatnák a kampányt, ha Biden visszalép.

A demokrata párt kongresszusi vezető politikusai méltatták az elnök döntését. Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője úgy fogalmazott, hogy Biden nehéz döntést hozott, de ezzel a párt és az ország érdekét helyezte előtérbe.

Az amerikai politikában évtizedek óta nem fordult elő, hogy hivatalban lévő elnök elállt az újraválasztási szándékától. Legutóbb 1968-ben a szintén demokrata Lyndon Johnson jelentette be elnökként, hogy nem indul újra, ám ő Bidennél lényegesen korábban, már márciusban bejelentette a visszalépését.

Biden a visszalépését bejelentő levél első felében elnöksége legfontosabb eredményeiről emlékezett meg. Mint írta, ma az Egyesült Államok a világ legerősebb gazdasága, és hivatali ideje alatt számos történelmi léptékű döntéssel erősítették meg az országot: több millió amerikait, köztük veteránokat segítettek megfizethető egészségügyi ellátáshoz jutni, csökkentették bizonyos gyógyszerek árát, fontos fegyverviselési és klímavédelmi törvényeket alkottak, valamint kinevezték a Legfelsőbb Bíróság első fekete női tagját. „Amerika még soha nem volt olyan jó pozícióban, hogy vezető szerepet töltsön be, mint ma” – vélekedett Biden.

Trump szerint Kamala Harrist még könnyebb lesz megverni, mint Bident Donald Trump a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a Joe Biden által támogatott Kamala Harrist, akinek még meg kell szereznie pártja támogatását a demokrata jelölőgyűlésen, könnyebb lesz megverni a novemberi elnökválasztáson, mint a hivatalban levő elnököt. Biden visszalépéséről saját közösségi oldalán, a Truth Socialön emlékezett meg: „A korrupt Joe Biden nem volt alkalmas arra, hogy induljon az elnökválasztáson, és egész biztosan nem alkalmas arra, hogy betöltse a hivatalát – és soha nem is volt az! Az elnöki pozíciót csak hazugságokkal, álhírekkel és a pincéjét el nem hagyva szerezte meg. Mindenki körülötte, beleértve az orvosát és a médiát is, tudta, hogy nem alkalmas az elnöki posztra – és soha nem is volt az. És most nézzék meg, mit tett az országunkkal, emberek milliói jönnek át a határunkon, teljesen ellenőrizetlenül és átvilágítás nélkül, sokan börtönökből, elmegyógyintézetekből, és rekordszámú terrorista. Sokat fogunk szenvedni az elnöksége miatt, de nagyon gyorsan helyre fogjuk hozni a károkat, amelyeket okozott. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ AMERIKÁT!” Mike Johnson republikánus házelnök lemondásra szólította fel Bident. „Ha Joe Biden nem alkalmas arra, hogy induljon az elnökválasztáson, akkor arra sem alkalmas, hogy elnök legyen” – írta az X-en.

A Demokrata Párt emberei Biden visszalépése után sem lélegezhetnek fel, hiszen alig egy hónapjuk maradt arra, hogy a Demokrata Párt augusztus 19-i jelölőgyűléséig megtalálják a legmegfelelőbb személyt, aki megküzdhet Donald Trumppal és a republikánusokkal az elnöki posztért.

„Rosszul vagyok” – tett közé szűkszavú bejegyzést az X-en Biden még csütörtökön. Hiába fejtette ki aztán, hogy valójában Elon Musktól és az ő „gazdag haverjaitól” kavarog a gyomra, amiért nyíltan beálltak Trump mögé, és próbálják pénzzel eldönteni az elnökválasztást – az épp koronavírussal küzdő elnök bejegyzését olvasva sokan bizonyára képtelenek voltak jóhiszeműek maradni, és egyből a visszalépésére asszociáltak. Ez persze érthető: külön cikk témája lehetne, hogy milyen is volt Joe Biden elnöki ciklusa, és mi lesz az öröksége, normál esetben a kampányának is erről kellene szólnia, ehhez képest a legfőbb témát hónapok óta az elnök egészségi és mentális állapota, az alkalmasságának kérdése szolgáltatja.

Hogy így alakult, ahhoz ő is sokat tett, a Demokrata Párt azonban minden viszontagság ellenére kitartott az elnöke mellett. Az utóbbi hetek viszont minden szempontból annyira rosszul sikerültek, hogy Bidennek végül nem maradt már választása a visszalépésen kívül.

Joe Biden novemberben lesz 82 éves. A korával kapcsolatos aggályok már a ciklusa elején, sőt, az azt megelőző kampányban is előkerültek, de az elnök sokáig állta a sarat e tekintetben, különösen ha Trumppal hasonlították össze. Elődjétől már a korábbi években sem voltak idegenek a nagyotmondások, a ferdítések és az összevissza beszéd, ám ezt Trumpnál már megszokta a közönség, így amikor például Orbán Viktort tavaly októberben Törökország erőskezű vezetőjeként jellemezte, a legtöbben csak legyintettek. Csakhogy a demokraták oldalán is egyre többen kezdték kongatni a vészharangot, miután Bidennél is elkezdtek megszaporodni a furcsa tettek és mondatok. Akadt belőlük bőven.

Két éve nyáron egy sereg újságíró előtt esett el a biciklijével, szinte álló helyzetből.

„Lehet, hogy fehér vagyok, de hülye nem” – mondta egy rendezvényen, amikor a fekete történelem hónapját ünnepelték.

Szó szerint diktátornak nevezte a kínai elnököt, Hszi Csinpinget . Nem is egyszer.

. Nem is egyszer. Elbotlott és elesett nem egy alkalommal a nyilvános szereplései alkalmával.

És még az ügyészség is arra az álláspontra jutott vele kapcsolatban, hogy öreg és feledékeny, ezért is nem emeltek ellene vádat egy minősített iratokkal kapcsolatos büntetőügyben.

Ilyen események szegélyezték Biden útját az idei nyárig. Miután tavaly áprilisban bejelentette, hogy újraindul, a hagyományok miatt gyakorlatilag azóta készpénznek lehetett venni, hogy a demokrata szavazóknak vele kell beérniük, a Demokrata Párt irányítói pedig bízhattak abban, hogy a választók – legrosszabb esetben –, ha nem is Bidenre, de Trump ellen szavaznak idén novemberben.

Így érkeztünk el Trump és Biden június 28-i tévévitájához, ami az igazi fordulópontot jelentette a kampányban. Biden katasztrofálisan szerepelt a megmérettetésen, amit a pártja is meglepő nyíltsággal konstatált. Hiába hozta Trump a formáját, és húzta elő egyik hazugságát a másik után, a közönség csak arra figyelt, hogy a világ vezető hatalmának első embere reszelős hangon motyog, nem tudja megfelelően kifejezni magát, és időről időre belezavarodik a mondandójába. Minderre Trump is rásegített a közbevágásaival – az is érzékletes volt, hogy akkor alakult ki kettejük között a leszenvedélyesebb csörte, amikor azon vitatkoztak, hogy ki a jobb golfban –, de az eredmény annyira egyértelmű volt, hogy a demokrata táborban leplezetlen pánik uralkodott el.

‘I’ve seen your swing’ 😭 Biden and Trump ARGUE over golf pic.twitter.com/vEDIiV0bYN — Daily Mail Online (@MailOnline) June 28, 2024

És miközben elkezdtek szivárogni a hírek, hogy Biden orvosával egy Parkinson-specialista egyeztetett nemrég a Fehér Házban, a New York Times és az Economist vezércikkben kérlelte az elnököt a visszalépésre, de hasonló véleményt fogalmazott meg Stephen Kingtől kezdve Geroge Clooney-n át megannyi demokrata szavazó a különböző online és offline fórumokon, legutóbb pedig már Barack Obama is arról beszélt, hogy nem kellene feltétlenül Bident indítani.

Ezzel szemben Donald Trump azt mondta, nem számít rá, hogy ellenfele kiszáll, mégpedig az egó miatt, és Biden valóban több alkalommal kijelentette, hogy nem lép vissza a versenytől, illetve saját magát tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy legyőzze Trumpot. Minden igyekezete ellenére azonban már nem volt megállás a lejtőn, aminek egyik utolsó állomása az volt, amikor a washingtoni NATO csúcstalálkozó utolsó napján „leputyinozta” a mellette álló Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt, a saját alelnöke, Kamala Harris nevét pedig összekeverte Tumpéval.

Néhány héttel a vita után egyre több olyan információmorzsa került napvilágra, melyek szerint Biden már nem annyira biztos magában és az indulásában. Pénteken az Axios vezető demokrata forrásokra hivatkozva már arról írt, hogy a párt kongresszusi vezetői és a közeli hozzátartozói felől érkező növekvő nyomás együttesen rá fogja bírni Bident arra, hogy visszalépjen a jelöltségtől. A lapban megjelentek szerint az amerikai elnök mostanra fáradt bele végleg abba, hogy az egész kampány a koráról, illetve a mentális állapotával kapcsolatos kritikákról szól.

Választhat, hogy történelmi hős lesz, vagy bebiztosítja, hogy soha nem lesz Biden elnöki könyvtár. Imádkozom, hogy a helyes döntést hozza meg

– idézte a lap név nélkül az elnök egyik közeli barátját. Biden döntött. Hogy helyesen-e, azt majd az utókor ítéli meg.

Ki áll ki Trump ellen?

Biden talán emelt fővel, mégis dicstelenül távozhat az ovális irodából. Hogy ilyen méltatlan helyzetbe került, abban a Demokrata Párt vezetésének is komoly felelőssége van, mert az intő jelek ellenére alig-alig tettek valamit annak érdekében, hogy felépítsenek valaki mást a Biden utáni évekre – akár a most következő ciklusra vagy 2028-ra. Így most alig egy hónapjuk maradt arra, hogy olyan elnökjelöltet találjanak, aki felveheti a versenyt Donald Trumppal.

Ahogy egy korábbi írásunkban jeleztük, és ahogy Joe Biden támogató nyilatkozata után kinéz, a mostani alelnök, Kamala Harris lehet a kézenfekvő jelölt. Trump is az ő színre lépését vizionálta korábban, ám Harris kimondottan népszerűtlen a választók körében, így továbbra sem egyértelmű, hogy őt indítják. Előkerült Gavin Newsom kaliforniai kormányzó neve is, aki végig Biden egyik legfontosabb támogatója volt, illetve ott van még Gretchen Whitmer michigani kormányzó, aki az elmúlt években sikerrel fordította át republikánusról demokratára az államát.

Más vélemények szerint a korábbi elnök feleségének, a rendkívül népszerű Michelle Obamának kellene elindulnia – megint mások viszont úgy vélik: akár Abraham Lincolnt is indíthatnák a demokraták, mert a múlt héten hajszál híján életét vesztő Donald Trumpnak az ellene elkövetett merénylet óta senki nem lehet ellenfél.

Egyelőre nem tudni, hogy ki lehet Harris alelnökjelöltje, ám máris felmerült több kormányzó, köztük az észak-karolinai Ray Cooper és pennsylvaniai Josh Shapiro neve. Az biztos, hogy a kaliforniai Gavin Newsom nem lehet az, mert az amerikai alkotmány nem engedni, hogy az elnökjelölt és az alelnökjelölt ugyanabból az államból érkezzen.