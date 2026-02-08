drakulafilmkvízvámpír
Kultúra

Vámpírfilmes kvíz: Orlok gróftól Pengéig – mennyire ismered a mozivászon vérszívóit?

Egy képkocka a Nosferatu című 1922-es vámpírfilmből
ullstein bild / Getty Images
Egy képkocka a Nosferatu című 1922-es vámpírfilmből
24.hu
2026. 02. 08. 05:30
Egy képkocka a Nosferatu című 1922-es vámpírfilmből
ullstein bild / Getty Images
Egy képkocka a Nosferatu című 1922-es vámpírfilmből
A vámpírok a kezdetek óta a filmvilág legrémisztőbb figurái közé tartoznak, a némafilmes klasszikusoktól a látványos modern feldolgozásokig. Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a legismertebb vérszívós filmeket!

A vámpírtörténetek több mint egy évszázada tartják izgalomban az olvasókat és a mozilátogatókat, Bram Stoker regényétől egészen a modern feldolgozásokig. Nem véletlen, hogy ma is újra és újra előkerül a legenda – elég csak a Nicolas Cage és Nicholas Hoult főszereplésével készült Renfieldre gondolnunk, amely egy meglepő csavarral Drakula gróf familiárisának szemszögéből mutatja be a történetet.

Kvízünkben klasszikus jelenetek, legendás színészek és emlékezetes idézetek mellett modernebb kedvencek is helyet kaptak. Nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a vámpírfilmek világában!

Ha pedig a kvíz kitöltése után is természetfeletti hangulatban maradtál, akkor töltsd ki a Harry Potterről vagy a Stranger Thingsről szóló kérdéssorunkat is!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lavina sodort el két magyart a Magas-Tátrában
Francesca Lollobrigida szállította az olaszok első aranyérmét a téli olimpián
Napok óta nem látták a pusztaszabolcsi férfit, háza pincéjében találták meg holtan
„Az orvos már a legrosszabbra készített fel, de pofára esett” – József 77 évesen keményebben edzi magát, mint a fiatalok
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik