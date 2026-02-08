Vámpírfilmes kvíz: Orlok gróftól Pengéig – mennyire ismered a mozivászon vérszívóit?

A vámpírtörténetek több mint egy évszázada tartják izgalomban az olvasókat és a mozilátogatókat, Bram Stoker regényétől egészen a modern feldolgozásokig. Nem véletlen, hogy ma is újra és újra előkerül a legenda – elég csak a Nicolas Cage és Nicholas Hoult főszereplésével készült Renfieldre gondolnunk, amely egy meglepő csavarral Drakula gróf familiárisának szemszögéből mutatja be a történetet.

Kvízünkben klasszikus jelenetek, legendás színészek és emlékezetes idézetek mellett modernebb kedvencek is helyet kaptak. Nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a vámpírfilmek világában!

