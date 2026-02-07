Madeirának nemcsak Cristiano Ronaldót köszönhetjük, hanem a tökéletes kikapcsolódást is

Az örök tavasz szigete, a túrázók paradicsoma, egy különleges hely, különleges energiákkal – nagyjából ilyen szavakkal jellemezték nekem Madeira szigetét az utazásom előtt.

A Portugáliához tartozó, ám távolságban Marokkóhoz közelebb fekvő sziget még nincs annyira bebetonozódva egzotikus óceánparti desztinációként, mint mondjuk az 500 kilométerrel délebbre fekvő Kanári-szigetek, de egyre népszerűbb célpontnak számít. Mindez tökéletesen érthető: a vulkanikus sziget egészen lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkezik, mindig jó idő van, akad óceánpart és hegy is, nincs igazán olyan szeglete, amely ne lenne már-már nevetségesen gyönyörű, a mindössze 730 négyzetkilométeres sziget pedig tele van látnivalóval.

Mégsem feltétlenül az a teljesen tipikus óceánparti út ez, néhány fontos szemponttal nem árt tisztában lenni: