Kultúra

Madeirának nemcsak Cristiano Ronaldót köszönhetjük, hanem a tökéletes kikapcsolódást is

Szajki Bálint / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 02. 07. 19:55
Szajki Bálint / 24.hu
Ködös babérerdők, óceánba vesző sziklaszirtek, végtelen banánültetvények, érintetlen őserdők és óceán, amíg a szem ellát – ezt mind egyetlen helyen is megtalálhatjuk, az Atlanti-óceánba ágyazva. Madeira egzotikus úticélnak hangzik, de nemcsak lenyűgözi, meg is lepheti azt, aki klasszikus egzotikus utazásra vágyik. Tippek és árak egy madeirai utazáshoz.

Az örök tavasz szigete, a túrázók paradicsoma, egy különleges hely, különleges energiákkal – nagyjából ilyen szavakkal jellemezték nekem Madeira szigetét az utazásom előtt.

A Portugáliához tartozó, ám távolságban Marokkóhoz közelebb fekvő sziget még nincs annyira bebetonozódva egzotikus óceánparti desztinációként, mint mondjuk az 500 kilométerrel délebbre fekvő Kanári-szigetek, de egyre népszerűbb célpontnak számít. Mindez tökéletesen érthető: a vulkanikus sziget egészen lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkezik, mindig jó idő van, akad óceánpart és hegy is, nincs igazán olyan szeglete, amely ne lenne már-már nevetségesen gyönyörű, a mindössze 730 négyzetkilométeres sziget pedig tele van látnivalóval.

Mégsem feltétlenül az a teljesen tipikus óceánparti út ez, néhány fontos szemponttal nem árt tisztában lenni:

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • hogyan lehet költséghatékonyan elrepülni Madeirára,
  • miért nem lehet csak úgy beesni a túrákra,
  • miért kell, hogy a tavasz szigetén állandóan nálunk legyen az esőkabát
  • miért a világ egyik legveszélyesebb reptere a Cristiano Ronaldóról elnevezett légikikötő.
