Így omlott le az ötszáz éves szilágycsehi templomtorony

Czeglédi Zsolt / MTI
Fénykép a leomlott szilágycsehi református templomról az épület elõtt 2026. február 4-én.
24.hu
2026. 02. 07. 17:48
Czeglédi Zsolt / MTI
Fénykép a leomlott szilágycsehi református templomról az épület elõtt 2026. február 4-én.

Részletes, kronologikus leírást adott a román művelődésügyi minisztérium, hogyan történt a jelentős műemléknek számító ötszáz éves szilágycsehi református templom tornyának leomlása. A tárca szerint a torony egyre súlyosbodó állagromlásának jeleit négy nappal a leomlása előtt tapasztalták, amit komolyan vettek a szakemberek – írta az MTI.

A toronynál január 30-án kezdődtek el a munkálatok. Azonban amint az alsó szinten eltávolították a vakolatot, kiderült, hogy a kőfalazat állapota, repedezettsége jóval súlyosabb, mint azt a szakemberek a korábbi műszaki felmérések során becsülték. Miután a kivitelező porhullást és vakolatdarabok leválását észlelte, elrendelte a vakolateltávolítás leállítását, a bejárat környékén megtámasztotta a falat, és február 3-ára helyszíni szemlét szervezett valamennyi döntéshozó részvételével.

Hiába próbálták kívül-belül megtámasztani

Ugyanezen a napon a templomhajóban dolgozó régészek is por- és vakolathullásra figyeltek fel a toronyban található helyiségben, valamint az orgona fölött. Leállították a harangok használatát, értesítették a katasztrófavédelmi felügyelőséget, és kérvényezték a nehézgépjármű-forgalom elterelését a környékről.

A közlemény szerint a szakemberek a torony külső és belső megtámasztásával próbálták stabilizálni a nyugati falat, azonban február 3-án délutánra felgyorsult az állagromlás, és az utolsó ellenőrzés után fél órával, 18.27 órakor leomlott a torony.

A szaktárca közleményében aláhúzta: a régészeti feltárás nem érintette a torony alapzatát, csak a templomhajóban zajlott ásatás. Mint közölték, február 4-én az építészeti felügyelőség és a többi érintett szakintézmény képviselői is kiszálltak a helyszínre. Február 6-án az országos örökségvédelmi intézet háromdimenziós szkennelést végzett az épületen a műszaki jelentés elkészítéséhez, és a minisztérium a továbbiakban is figyelemmel kíséri az értékmentést és a templom állapotát.

Szóba került a lebontása is

A szilágycsehi templom felújítását tervező szakember, Makay Dorottya építész szombaton úgy nyilatkozott a Krónika.ro közéleti portálnak, hogy már az első jelek után leállították a munkálatokat, és a helyi lelkész – a műszaki ellenőr és a csapat irányításával – naponta többször ellenőrizte, mennyi por és vakolat jelent meg a toronyban. Február 2-án a reggeli órákban minden érintett szakember – tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőr – a helyszínen ellenőrizte a falazat állapotát. Az a beavatkozási terv született, hogy a falakat azonnal meg kell támasztani belülről és kívülről. „Felmerült az ellenőrzött lebontás lehetősége is arra az esetre, ha a szakértői vélemény szerint a torony már nem lenne megmenthető” – mondta.

A templom toronyomlás utáni állapotáról elmondta: a templomhajó déli és északi fala – amelyből a leomló torony kitépte a nyugati falat – omlásveszélyessé vált, a fedélszerkezet az északi oldalon mintegy két és fél méteren a levegőben van. „Az omlásveszély miatt a romeltakarítás rendkívül összetett feladat, jelenleg a tartószerkezeti szakértő vezetésével ezen dolgozunk. Nyilvánvaló, hogy a torony kontrollált lebontása és újjáépítése kevesebbe került volna, mint a mostani kármentés, amely jelentős többletköltséget jelent” – mondta az építész a Krónikának.

Az „A” kategóriás műemlékként nyilvántartott szilágycsehi református templom tornya február 3-án este, egy órával a felújításán dolgozó munkások távozása után omlott le. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közölte, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái voltak, és hangsúlyozta, hogy a munkálatok során a hatályos törvények szerint, a szakemberek utasításai alapján jártak el.

A 15-16. századi templom a Szilágyság egyik legjelentősebb középkori műemléke.

