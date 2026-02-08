Mit jelent az akkumulátorkímélő töltés az okostelefonoknál?

Napjainkban a legtöbben 2–3 évente cserélik le a mobiljukat, azonban ezt sokan nem önszántukból teszik, hanem egy-egy alkatrész meghibásodása, a készülék lassulása és a rövidülő akkumulátoridő miatt. Ez utóbbiban jelentős szerepük van a lítiumion-akkumulátoroknak. Ezek élettartama igencsak limitált, azonban tudatos használat mellett több hónapot, de akár egy évet is hozzáadhatunk a mobilok aktív szolgálati idejéhez.

Hogyan érdemes tölteni?

Sokan a mai napig úgy töltik a mobiljukat, hogy este, lefekvéskor felteszik a készüléket a töltőre, és csak reggel, ébredéskor veszik le onnan. Habár a modern okostelefonok rendelkeznek túltöltés elleni védelemmel, ez az eljárás nem a legelőnyösebb. A mobiltelefonok akkumulátora ugyanis általánosságban kb. 500 töltési ciklusra van tervezve, ezt követően fokozatosan romolhat a telep teljesítménye.

Minél többet hagyjuk éjszakára töltőn a mobilt, annál hamarabb eljutunk ehhez a számhoz.

Egy töltési ciklusnak az számít, ha nulláról egészen 100 százalékig pumpáljuk a telepet. Azonban, ha hosszabb élettartamot akarunk biztosítani a mobil számára, érdemes odafigyelni, hogy ne merítsük le teljesen, és ne is töltsük 100 százalékig a készülékünket. A lítiumion-akkumulátorok számára az ideális használat 20 és 80 százalék között van, de a Samsung például azt javasolja, hogy mindig tartsuk legalább 50 százalékon a töltöttségi szintet.

A gyártók külön szoftveres megoldással is előálltak a problémára: az akkumulátorkímélő töltési funkciót bekapcsolva ugyanis meggátolhatjuk, hogy a telefon 100 százalékra töltődjön, így rendre megáll 80 vagy 85 százaléknál. Ezt a Beállítások/Akkumulátor menüpont alatt találjuk meg. A megfelelő töltésben az is segíthet, ha jól illesztjük be a napi rutinba: érdemes reggel, a készülődés ideje alatt töltőre tenni a készüléket, vagy este, a zuhanyzás és a fogmosás idejére.

Mire figyeljünk?

A felső-középkategóriás és az annál drágább mobiloknak mára már elengedhetetlen részük a vezeték nélküli töltési opció. Habár kényelmes megoldásnak tűnik csak rádobni a mobilt egy töltőpadra, azonban az indukciós töltésnek van egy komoly hátulütője: a melegedés. A vezeték nélküli töltők hatásfoka rosszabb, mint a hagyományos megoldásoké, így ennek részeként elkerülhetetlen, hogy az energia egy része hővé alakuljon.

Ez pedig rossz hír, ugyanis a forrósodás elősegíti a kémiai öregedést, ami rövidebb üzemidőt és hamarabb elhasználódó aksit eredményez.

Amennyiben a hagyományos, kábeles töltésnél maradunk, figyeljünk arra, hogy milyen vezetéket használunk. Az utángyártott, rossz minőségű töltőkkel nemcsak lassabban fogjuk tudni feltölteni készülékeinket, hanem azt is kockáztatjuk, hogy kárt teszünk az akkumulátorban. Mivel ezek a kábelek sokszor bizonyos tanúsítványokkal sem rendelkeznek, akár a tűzveszély gyanúja is felmerülhet.

Végül a nagy kérdés: mi van a gyorstöltéssel?

Széles körben elterjedt vélekedés, hogy a gyorstöltés miatt hamarabb mennek tönkre az akkumulátorok. Egy nemrégiben elvégzett teszt azonban más eredményt hozott. Eszerint a gyorstöltés miatt önmagában nem használódik el gyorsabban az aksi, főleg nem akkor, ha a töltöttséget 30–80 százalék között tartjuk – így még tovább is növelhető az élettartam.

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már korábban is. A közelmúltban azt jártuk körbe, hogy mit jelenthet, a távirányító már csak közelről működik, miért lassabb egy laptop akkumulátorról, mint töltőre dugva, illetve megnéztük, hogy miért lehet lassú a wifi, ha a telefon tökéletes jelerősséget mutat. Emellett részletekbe menően írtunk már arról is, miképp lehet otthon igazán jó wifi hálózatunk, továbbá elmerültünk az USB-szabványok rejtelmeiben, és megválaszoltuk azt is, hogyan lehet kiválasztani a legjobb okostelefont.

További cikkeink az akkumulátorok épségének megőrzésével kapcsolatban: