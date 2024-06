Vezércikkben kéri a New York Times Joe Bident, hogy lépjen vissza a választástól

Az ország érdekében Biden elnöknek el kell hagynia a versenyt

Ezzel a címmel jelentetett meg szerkesztőségi vezércikket a New York Times, amelyben arra kéri a regnáló elnököt, hogy lépjen vissza a választási versenytől és indítson mást a Demokrata Párt Donald Trump ellen a novemberi elnökválasztáson.

Ahogy arról beszámoltunk, Joe Biden katasztrofális teljesítményt nyújtott az elnökjelöltek csütörtöki, első vitáján, és már aznap éjjel olyan cikkek jelentek meg nem csak a New York Timesban, de más amerikai lapokban is, amelyek szerint pánik tört ki a Demokrata Pártban és annak a lehetőségét keresik, hogy kit lehetne Biden helyett jelölni elnöknek.

Nem szabad elfelejteni, hogy Biden hívta ki Trumpot erre a szópárbajra. Ő határozta meg a szabályokat, és ragaszkodott az általános választási vitákhoz képest több hónappal korábbi időponthoz. Biden megértette, hogy a lehető leghamarabb foglalkoznia kell a közvéleményben régóta jelen lévő, a mentális egészségét firtató aggályokkal. Bidennek azonban most azzal kell szembenéznie, hogy megbukott a saját tesztjén,

fogalmazott az amerikai napilap pénteken.

Mint írják, Biden csütörtök este árnyéka volt önmagának, többször alig bírt befejezni egy mondatot, és csak küszködött, hogy elmagyarázza, mit csinálna a második elnöki ciklusában; hogy válaszoljon Trump provokációira; és hogy felelősségre vonja Trumpot a hazugságaiért és a kudarcaiért.

Biden csodálatra méltó elnök volt, akinek a vezetése alatt virágzott az ország, elkezdett foglalkozni a hosszú távú kihívásokkal és gyógyulásnak indultak a Trump által felszakított sebek. A legnagyobb közszolgálat Biden részéről az lenne, ha bejelentené, hogy nem indul újra az elnökválasztáson,

jelentette ki a New York Times szerkesztősége.

Hozzáteszik, hogy az, amit Biden most csinál, szerencsejáték és nincs értelme annak kockázatnak, hogy a választóknak Trump és Biden hiányosságai között kelljen vacillálniuk. Megjegyezték azt is, hogy ha kettejük közül kellene választani, a New York Times továbbra is Bident támogatná, mert Trump akkora veszélyt jelent, és a helyzet komolyságát jelzi, hogy még ilyen körülmények között is azt kérik, hogy indítson mást a Demokrata Párt.

Az önmagában tragédia, hogy a Republikánus Párt nem nézett magába a csütörtöki vita után, tekintve, hogy Trump folyamatosan hazudott és olyan terveket vázolt fel, amelyek ártanának az amerikai gazdaságnak – írta a vezércikk, de a Demokrata Párt most a nemzet érdekeit egyetlen ember ambíciói fölé helyezheti.

Biden kampányszóvivője még a New York Times állásfoglalás megelőzően azt mondta, hogy az elnök nem lép vissza.