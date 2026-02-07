Szombaton hozta nyilvánosságra a Tisza Párt A működő és emberséges Magyarország alapjai címet viselő 240 oldalas választási programját, amelyben tíz oldalt szenteltek az egészségügyi vállalásoknak. A Hugonnai Vilmáról, az első magyar orvosnőről elnevezett egészségügyi programról Hegedűs Zsolt, a Tisza egészségügyi szakértője többek között azt mondta, a Tisza vállalja, hogy mindenkinek hozzáférést biztosít az ingyenes, színvonalas, mindenki számára elérhető állami egészségügyi ellátáshoz.

„Olyan finanszírozást teremtünk, amely végre fedezi az ellátás valós költségét, és megszünteti a kórházak állandó eladósodását” – hangsúlyozta Hegedűs Zsolt.

A párt oldalára is feltöltött dokumentum bevezetőjében azt írják, a magyar egészségügy beteg.

Az emberek nem érzik, hogy az állam megfelelően gondoskodna róluk, amikor betegek, és sokan már nem is hisznek abban, hogy időben segítséget kapnak, ha baj van. A gyógyítás helyett túlélés zajlik: az egészség magányos küzdelem lett. Aki megteheti, fizet a gyorsabb és jobb ellátásért – aki nem, az vár, szenved, vagy lemond a gyógyulás reményéről. Nem az jut előbb ellátáshoz, akinek nagyobb szüksége van rá, hanem akinek több a pénze.

A Tisza azt ígéri, a legkiválóbb nemzetközi gyakorlatokat meghonosítva olyan rendszert épít, „amely az emberekért dolgozik, nem ellenük. Magyarország újra olyan ország lesz, ahol az egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog. A megelőzést, az életminőséget és az emberi méltóságot helyezzük középpontba, mert az egészség nem felesleges költség, hanem az egyik legjobb befektetés az ország jövőjébe.”

A program első része a már sokat taglalt problémákat veszi sorba statisztikákkal, táblázatokkal alátámasztva: háziorvoshiány, rövidebb ideig élünk, mint az uniós átlag, hosszú várólisták, sok kórházi fertőzés, több ezer megszüntetett kórházi ágyak és több száz bezárt osztály. Ez után sorolják fel a konkrét vállalásokat, például azt, hogy kormányra kerülésük esetén jelentősen növelik az egészségügyre fordított kiadásokat. Ez a vállalás nem új, Magyar Péter és a Tisza egészségügyi szakértői is többször hangsúlyozták, hogy javítani kell az egészségügy alulfinanszírozottságán. A programban azt írják, az állami egészségügyre fordított kiadásokat 2030-ra felviszik a GDP 7 százalékára, minden évben a megelőző évhez képest legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak, „ameddig ezt a szintet el nem érjük.”

Minden régióban fejlesztenek egy szuperkórházat, illetve fejlesztik a vidéki, kisebb kórházakat is – derül ki a vállalásokból. A kórházak kapcsán Hegedűs Zsolt a programot bemutató videóban külön hangsúlyozta, hogy minden vidéki kórházat megőriznek:

célunk, hogy lakosságközeli, biztonságos ellátást nyújtsunk országosan mindenkinek.

Garantálják azt is, hogy „az egészségügy állami finanszírozása fedezze az ellátás valós önköltségét és értékét, ezzel megelőzzük a kórházak eladósodását”, illetve hogy “minden nagy kormányzati döntést egészséghatás-értékelés fog megelőzni.”

Hangzatos ígéret, hogy a Tisza mindenki számára elérhetővé teszi az egészségügyet, és lerövidítik a várólistákat. Utóbbiak kapcsán azt írják,

2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra csökkentik.

Továbbá felülvizsgálják a teljesítményvolumen-korlátot, és prioritásként kezelik a szakorvos- és ápolóhiány azonnali csökkentését. Célzott kapacitásbővítést és intelligens betegirányítást vezetnek be a program szerint.

Az alap- és járóbetegellátásban mélyreható változtatásokat tervez a Tisza. Egyebek mellett integrált alapellátási központokat ígérnek, és azt, hogy kiterjesztik a telemedicinát; „célzott ösztönzőkkel és eszközfejlesztéssel vonzóvá tesszük a háziorvosi és szakdolgozói munkát.”

A program az egynapos sebészet bővítését is tartalmazza, és a járóbeteg-ellátást a betegutak hatékony megszervezését “a finanszírozás rendbe tételével, minimál invazív technológiák alkalmazásával és az indikációs listák korszerűsítésével.”

Bérrendezés, mentőszolgálat, minisztérium, MOK

Andrássy Ilonáról és Hugonnai Vilmáról elnevezett ösztöndíjprogramokat hirdet meg a Tisza az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak évente 30 milliárd forint értékben, hogy enyhítsék a szakemberhiányt „és kifejezzük megbecsülésünket a szakma iránt.” Azt is írják, hogy a nővér/orvos arányt OECD-szintre emelik; célzott pótlékokkal, lakhatási és mobilitási támogatással csökkentik a területi egyenlőtlenségeket.

Bérrendezést ígérnek a nem orvosi munkakörökben, és garantáljuk az orvosok bérének értékállóságát. „A képzést gyakorlatközpontúvá tesszük; bővítjük az önálló kompetenciákat a nem orvosi szakmáknál, és modernizáljuk a továbbképzést” – olvasható a dokuemntumban.

A vállalások között szerepel az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) „új pályára állítása” is. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy visszaintegrálják a légimentést az OMSZ irányítása alá. Korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt, és azt is ígérik, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat.

2027 végére minden régióban biztosítjuk, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen a betegekhez – ez is a programban olvasható, ahogy az is, hogy lecserélik a 10 évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat. Megújítják a mentőhelikopter-flottát, rendbe teszik a sürgősségi alapellátási ügyeletet, és érdemben csökkentik a sürgősségi betegellátási osztályok túlterheltségét – írja a Tisza Párt a vállalásában.

Az sem újdonság, hogy a Tisza visszahozná az önálló egészségügyi minisztériumot, az egészségügyi miniszternek pedig vétójoga lenne a kományzati döntéshozatalban.

Ezzel együtt megszüntetjük az egészségügyben a parancsuralmi, rendőri irányítást, az intézményi autonómiát erősítjük

– olvasható a programban. Tisza-kormány esetén jön a független Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság és az integrált betegjogvédelmi szolgálat, és a párt vállalja azt is, hogy

visszaállítják és megerősítik a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait.

A dokumentum külön foglalkozik a megelőzéssel, és az egészségben eltöltött évek növelésével is. Azt írják, újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat, és a cél, hogy 2035-ig legalább 80 évre emelkedjen a születéskor várható élettartam. Tisza-kormány esetén országos programok indulnak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében, betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyermekeket célzó marketingjét, valamint szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban. Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programok is indulnak a 3., a 7., és a 10. osztályban. Több szakmát összefogó, prevenciós és egészségfejlesztő csoport- praxisokat hoznak létre.

A Tisza azt is vállalja, hogy a betegek legfeljebb 30 napon belül eljutnak a pontos diagnózishoz és az érdemi kezelés megkezdéséhez.

Magyar Péterék a most nyilvánosságra hozott program főbb elemeiről már két nagyobb rendezvényen, a tavalyi nagykaniszai kongresszuson, valamint a váci egészségügyi konferencián is beszéltek. Hegedűs Zsolttal – akit Magyar Péter októberben a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztereként mutaott be – tavaly nyáron készítettünk nagyinterjút: