Miközben Amerika azt számolja, hányszor járt neurológus a Fehér Házban, Trump környezetében a család meghatározásán dolgoznak

Szokatlanul feszült hangulatban telt a Fehér Ház hétfői sajtótájékoztatója. Az újságírók sorozatban tették fel a kérdéseiket Joe Biden egészségügyi – és főleg kognitív – állapotával kapcsolatban, ami az első elnökjelölti vita óta a korábbiaknál is jobban izgatja az amerikai közvéleményt, ám Karin Jean-Pierre szóvivő rendre kitérő válaszokat adott, ezért a résztvevők egyre idegesebbek lettek.

A sajtótájékoztató előtt nem sokkal a New York Times és más amerikai lapok is arról számoltak be, hogy a látogatói regisztrációk alapján

az elmúlt nyolc hónapban nyolc alkalommal járt Kevin Cannard neurológus, Parkinson-kór szakértő a Fehér Házban.

Mivel Bidennel kapcsolatban – a vitán nyújtott teljesítménye miatt is – előkerültek olyan elméletek, hogy parkinsonos lehet, az orvos látogatása csak tovább szította a tüzet.

Hozzá kell tenni azonban, hogy miközben a New York Times cikke is hozzájárult ezeknek a hangoknak a felerősítéséhez, abban azt is leírják, hogy a Fehér Házba látogató orvosok nemcsak az elnök, hanem minden ott dolgozó rendelkezésére állnak, és a látogatói könyv alapján Cannard is más fehér házi alkalmazottakkal találkozott. Ezt erősítette meg Kevin O’Connor elnöki háziorvos hétfői közleménye is, mely szerint

Bident a szokásos éves vizsgálaton kívül nem látta neurológus, és Cannard látogatásai más személyek kezelésével álltak kapcsolatban.

„Nem megyek sehova”

Miközben korábban nem volt kérdés, hogy a Demokrata Párt politikusai egy emberként állnak ki Biden újraindulása mellett, tekintve, hogy a regnáló elnökkel szembeni kritika nem vetne jó fényt a pártra, mostanra többen is azt álláspontot képviselik, hogy az életének 81 évéből ötvenet politizálással töltő Bidennek ideje visszavonulnia.

Másfél hónappal a párt jelöltállító gyűlése előtt öt kongresszusi képviselő nyíltan is beszélt erről, múlt vasárnap pedig – sajtóhírek szerint – további négy képviselő egyeztetett erről telefonon. Utóbbiak közül Adam Smith később a nyilvánosság előtt is vállalta véleményét. Biden elnöki munkásságával kapcsolatban nem fogalmaztak meg kritikát, sőt elismerték azt, ám úgy vélik, hogy éppen azért kellene most abbahagyni, mielőtt a politikai pályafutása katasztrofális véget ér.

Ezzel szemben

a fekete kongresszusi képviselők, akiknek van egy nagyjából 60 tagú csoportja, úgynevezett kaukusza (Congressional Black Caucus, CBC), a támogatásukról biztosították a jelenlegi elnököt.

Biden 2020-ban a választási győzelmi beszéde során külön megköszönte a fekete szavazók támogatását, és egy hétfői, a kongresszusi fekete kaukusszal folytatott videóbeszélgetés során újra hangsúlyozta, hogy eddig is egymást segítették, és ezután is így lesz. A Washington Post cikkében megjegyzi, hogy a CBC – melyet gyakran emlegetnek „a Capitolium lelkiismereteként” – nagy befolyással bír, és emiatt fontos az a tény is, hogy eddig egyetlen fekete képviselő sem szorgalmazta Biden visszalépését.