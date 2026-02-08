Meghalt Brad Arnold, a 3 Doors Down frontembere

A 3 Doors Down frontembere és dalszerzője, Brad Arnold rákkal vívott küzdelme után elhunyt – jelentette be a rockegyüttes. Az énekes 47 éves volt.

2025 májusában Arnold bejelentette, hogy beteg, és negyedik stádiumú veserákja van, amely átterjedt a tüdejére.

Nincs félelem, tényleg őszintén egyáltalán nem félek tőle

– mondta korábban a frontember, hozzátéve, hogy csalódott, hogy a zenekarnak le kell mondania a közelgő turnéját.

Az eredeti zenekar Mississippiben alakult az 1990-es évek közepén. Az eredeti trió egy másik alapító tagja, Matt Roberts 2016-ban, 38 éves korában hunyt el.

Brad Arnold a Kryptonite-ot, a zenekar 2000-es áttörő slágerét „a matekóráján írta, amikor mindössze 15 éves volt”.