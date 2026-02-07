téli olimpia 2026milánó 2026cortina d'ampezzo 2026szabotázsakció
Szabotázsakciókkal zavarják meg a milánói téli olimpiát

2026. 02. 07. 16:00
A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepsége a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.

Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján – írta az MTI az olasz nyomozó hatóságokra hivatkozva.

A következő szabotázsgyanús akciókról számoltak be:

  • a Bologna-Padova vonalon egy váltónál házilag készített robbanószerkezetet találtak, amelyet tűzszerészek hatástalanítottak.
  • Ugyanezen a vonalon egy kábelcsatornában elektromos vezetékeket vágtak el ismeretlenek.
  • A Bologna-Ancona vonalon, Pesaro közelében egy elektromos berendezésnél keletkezett tűz. A hatóságok nem zárják ki, hogy a cselekmények mögött anarchista csoportok állnak.
  • Bologna közelében egy vasúti váltónál keletkezett tűz, amely megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit. A rendőrség szerint a tűz feltehetően szándékos gyújtogatás eredménye.

Az olasz állami vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato közlése szerint a távolsági, InterCity- és regionális vonatközlekedésben akár 90 perces késések is kialakulhatnak, egyes regionális járatok más útvonalon közlekednek, más vonatok indulását törölték. A fennakadások a Bologna-Velence és a Bologna-Milánó vonalat, valamint az adriai tengerpart felé tartó forgalmat is érintették.

A 2026-os téli olimpia házigazdái Milánó és Cortina d’Ampezzo, ahová vasúti közlekedéssel Velencén keresztül lehet eljutni. A hatóságok nem jelezték, hogy a történtek közvetlenül az olimpiai eseményekhez kapcsolódnának.

Franciaországban is hasonló vasúti szabotázsakciók történtek a 2024-es párizsi nyári olimpia előtt.

