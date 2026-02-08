egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: anyaszült meztelenül jelent meg Kanye West felesége a Grammy-gálán

24.hu
2026. 02. 08. 06:04
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünk Bianca Censorit mutatta be – előfordulhat, hogy valaki elsőre nem tudja, kiről van szó: ő Kanye West felesége, aki tavaly ilyenkor anyaszült meztelenül mutatta meg magát a Grammy-gálán.

Kapcsolódó
Polgárpukkasztás vagy a női test ünneplése Bianca Censori állandó meztelenkedése? És tényleg fogva tartja őt Kanye West?
Minden eddiginél messzebb ment Kanye West felesége, Bianca Censori, aki szinte anyaszült meztelenül mutatta meg magát ország-világ előtt a 2025-ös Grammy-gálán. De vajon ki akarta ezt, és mi célból?

Ha nem is teljesen, de félig meztelen volt az a nő, aki (nem Kanye West, hanem) Orbán Viktor mellett tűnt fel.

Kapcsolódó
Félmeztelen nő zavarta meg Orbánék rendezvényét
Kezénél-lábánál fogva cipelték ki a nőt a madridi kongresszusról.

Történtek azért fontosabb dolgok is. Ahogy idén (és minden évben) is ebben az időszakban, megjelentek a vagyonnyilatkozatok. Közzétette például a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is.

Kapcsolódó
Öt budai lakása, egy vadászháza és több mint 400 milliós megtakarítása van a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének
Kapott pénzt a sörgyártók szövetségétől is.

És megjelent az Orbán család gazdasági birodalmáról szóló dokumentumfilm is.

Kapcsolódó
A Direkt36 bejutott Tiborcz elitklubjába, ahol illegális szerencsejátékról beszéltek
A cég szerint csak játékpénz kerül elő a tematikus esteken.

Egyik legfontosabb cikkünkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy kiderült: a Budapesten meggyilkolt japán nő többször is sikertelenül fordult a rendőrséghez az őt fenyegető volt férje miatt. A tragédia felbolygatta a bántalmazott nők helyzetével kapcsolatos társadalmi párbeszédet.

Kapcsolódó
„Meneküljenek! Fogják, ami nélkül nem tudnak élni, és ne nézzenek hátra!” – súlyos problémákat jelez a meggyilkolt japán nő ügye
Mérő Vera jogvédőt, Gál András ügyvédet és Végh József kriminálpszichológust kérdeztük a tragédia apropóján.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lavina sodort el két magyart a Magas-Tátrában
Francesca Lollobrigida szállította az olaszok első aranyérmét a téli olimpián
Napok óta nem látták a pusztaszabolcsi férfit, háza pincéjében találták meg holtan
„Az orvos már a legrosszabbra készített fel, de pofára esett” – József 77 évesen keményebben edzi magát, mint a fiatalok
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik