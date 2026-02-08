Egy éve ilyenkor: anyaszült meztelenül jelent meg Kanye West felesége a Grammy-gálán

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünk Bianca Censorit mutatta be – előfordulhat, hogy valaki elsőre nem tudja, kiről van szó: ő Kanye West felesége, aki tavaly ilyenkor anyaszült meztelenül mutatta meg magát a Grammy-gálán.

Ha nem is teljesen, de félig meztelen volt az a nő, aki (nem Kanye West, hanem) Orbán Viktor mellett tűnt fel.

Történtek azért fontosabb dolgok is. Ahogy idén (és minden évben) is ebben az időszakban, megjelentek a vagyonnyilatkozatok. Közzétette például a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is.

És megjelent az Orbán család gazdasági birodalmáról szóló dokumentumfilm is.

Egyik legfontosabb cikkünkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy kiderült: a Budapesten meggyilkolt japán nő többször is sikertelenül fordult a rendőrséghez az őt fenyegető volt férje miatt. A tragédia felbolygatta a bántalmazott nők helyzetével kapcsolatos társadalmi párbeszédet.