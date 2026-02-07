takács péteregészségügyállkapocstöréskétfarkú kutyapárt
Takács Péter a magyar kórházból kiengedett, osztrák kórházban megmentett betegről: Nem kell túlragozni

Horváth Júlia / 24.hu
Takács Péter egészségügyi államtitkár.
24.hu
2026. 02. 07. 21:13
Horváth Júlia / 24.hu
Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Beszámoltunk róla pár nappal ezelőtt, hogy a Kutyapárt egyik aktivistája nyílt állkapocstöréssel került a veszprémi kórházba szenteste, ahol végül műtét nélkül hazaküldték. A férfin másnap Ausztriában végeztek el életmentő műtét.

Mindezt Takács Péter egészségügyi államtitkár a következőképpen kommentálta az RTL-nek:

A szájsebész kolléga ellátta, kapott a beteg antibiotikumot, tervezett műtétben operálták volna. A beteg döntött úgy, hogy elhagyja a kórházat, és Ausztriában láttatja el magát. Neki ehhez joga van, nem kell túlragozni.

Az RTL megkereste az érintett férfit, aki nettó hazugságnak minősítette a politikus szavait és egészségügyi dokumentumokkal meg is cáfolta Takácsot. „Egyedül az igaz, hogy a sebeimet tamponálták és összevarrták és egy darab antibiotikumot kaptam. A zárójelentésemben tisztán világosan ott van, hogy a műtét nem tartották szükségesnek, és ezért hazabocsátanak” – mondta a férfi, és valóban ez állt a bemutatott zárójelentésében.

