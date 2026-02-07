kézilabdaplerszegedsport
Mikler-védés a hajrában, elkerülte a kínos botlást a Szeged

24.hu
2026. 02. 07. 20:12
A Szeged 26-25-re nyert a PLER otthonában a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

A hazaiak egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen, de az utolsó percben a pontszerzésért támadhattak,

ám Barna Vince lövését Mikler Roland tíz másodperccel a vége előtt kivédte.

A mezőny legeredményesebb játékosa a fővárosiakat erősítő Kemény László volt hét góllal, Luka Groff hatszor talált be, Bősz Dánielnek pedig 13 védése volt. A Szeged szerb irányítója, Lazar Kukic öt gólt lőtt.

A Tatabánya öt góllal nyert Gyöngyösön. Terjék Roland, Daniel Mosindi és Demis Grigoras is ötször talált be, ahogyan a hevesieknél Lang Zalán is.

Kézilabda NB I

HE-DO B.Braun Gyöngyös – MOL Tatabánya KC 26-31 (13-13)

PLER-Budapest – OTP Bank-Pick Szeged 25-26 (11-14)

Csurgói KK-ETO University HT 25-20 (12-10)

FTC-Green Collect – Balatonfüredi KSE 30-22 (12-11)

Budai Farkasok-Rév – Szigetszentmiklósi KSK 22-23 (14-12)

