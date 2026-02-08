Osztrák síparadicsomban járt Schóbert Norbi, kiakadt az árakon: „Az étel itt kétszer drágább, mint Magyarországon”

„Ausztriában egy átlagos, nem ötcsillagos helyen egy féladag ebéd, ital nélkül 9 ezer Ft. Ha nem síelnék és jól akarnék lakni, vagy nem 68 kg lennék, hanem igazi férfi 100 kg felett, akkor 18 ezer. Otthon feléből jóllaksz” – írja új videója mellett Schóbert Norbi, aki az osztrák Obertauernben síel családjával.

Itt vagyok Ausztriában egy kiskocsmában, kis hüttében, nem ötcsillag, egyszerű, olcsó kis hely. Ettem egy kis adag májgombóclevest és egy bécsi szeletet. Összesen fizettem 9000 forintot. Tehát, itt az étel kétszer drágább, mint Magyarországon. (…) Úgyhogy… itt sem fenékig tejfel!

Kiderült, hogy a májgombócleves 2 euró, a bécsi szelet pedig 17 euró volt.

Korábban azzal vádolták, propagandát tol

Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet. Van egy csomó árstopos termék, például a csirke… nézzük meg, hogy tudjuk a pénzt kidobni vagy spórolni és egészségesen étkezni

– kezdte novemberben egyik videóját Schóbert, aki ellátogatott egy élelmiszerüzletbe, és megmutogatta követőinek például, hogy két csomag gumicukor árából árstopos tojást is vehetnének.

A videót azzal zárja:

Azért jó Magyarországon élni, mert 4000 forintból egy nap szuper jól tudok egészségesen táplálkozni.

Ekkor több követője megvádolta, hogy a kormány szekerét tolja, és csak azért bizonygatja, hogy: külföld rossz, Magyarország jó.