Még vissza lehet léptetni Bident, de ki jöhetne a helyére?

Az olyan független, de republikánusnak biztosan nem mondható amerikai lapok is, mint a New York Times és a Washington Post is címlapon hozták azokat az értesüléseket, miszerint a Demokrata Párt tagjainak egy része már arról beszél: csütörtök éjszakai teljesítménye miatt a hivatalban lévő Joe Bident nem szabadna újra jelölni, és helyette keresni kellene valaki mást, aki novemberben elindulhat az elnökválasztáson. De kérdés, ki lenne az, akit bő négy hónap alatt fel lehetne építeni esélyes elnökjelöltnek.

„Ez fájdalmas volt”

Bident ugyan már korábban is sok kritika érte amiatt, hogy a nyilvános szerepléseken rendre a feladatát ellátni képes elnök helyett egy kognitív problémákkal küzdő öregember képét mutatja, a mostani vitán azt kellett volna megmutatnia, hogy ő a jobb választás az elítélt Donald Trumppal szemben, akinek egyébként szintén hanyatlik a szellemi teljesítménye. Ezt a feladatot azonban Bidennek nem sikerült megoldania.

Trump ráadásul profitált abból is, hogy egy új szabály szerint az éppen nem beszélő jelölt mikrofonját lenémították, így nem tudott bekiabálni, vagyis a szokásosnál nyugodtabb, összeszedettebb arcát mutathatta a volt elnök. Egyik megszólalásában pedig megjósolta az ellenfelével kapcsolatos, vita utáni aggodalmakat:

Nem igazán tudom, hogy mit akart mondani annak a mondatnak a végén. De szerintem ő sem tudja.

A New York Times tizenkét szerzője közül például egyik sem tudta azt mondani, hogy Biden nyerte a vitát. Ketten döntetlent ítéltek, Jamelle Bouie úgy vélte, nem volt győztes, Lydia Polgreen szerint pedig „ez katasztrófa Amerika számára.” A Trumpnál mindössze négy évvel idősebb Biden Michelle Goldberg számára nagyon öregnek tűnt, és úgy látszott, mintha nagyon el lenne veszve, míg mások szerint a vitát nem Trump nyerte meg, hanem Biden vesztette el.

A CNN közvetítésében az egyik elemző Van Jones volt, akit a Demokrata Párt tagjaként és Barack Obama egykori tanácsadójaként talán lehetne elfogultsággal vádolni, de Biden szerepléséről ő sem tudott sok jót mondani:

Ez fájdalmas volt. (…) Szeretem Joe Bident, dolgoztam Joe Bidennek, de egyáltalán nem szerepelt jól. (…) Úgy vélem, most elég sok olyan ember van, akik azt szeretnék, ha Biden irányt változtatna, és van még ideje a pártnak is, hogy kitaláljon valamit.

Le lehet cserélni egy jelöltet?

A válasz röviden: igen, főleg, hogy hivatalosan sem Biden, sem Trump nem jelölt még, ugyanis a jelöltállító pártgyűléseket csak júliusban (Republikánus Párt) és augusztusban (Demokrata Párt) tartják.

A hosszabb válasz az, hogy

igen, de nem lesz egyszerű.