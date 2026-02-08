Már szombaton elfogta a rendőrség azt a férfit, aki péntek este késeléssel fenyegette a Tisza Párt női önkénteseit Budapesten, erről a rendőrség adott ki közleményt ma hajnalban.

Magyar Péter szombat délelőtt tett közzé egy videót a közösségi oldalain, amelyen az volt látható, hogy egy férfi agresszívan beszél a Tisza Párt önkéntesei felé, és olyanokat mond nekik, hogy „de van nálam kés, van minden”, vagy hogy „szétszurkállak”.

A videó nyilvánosságra kerülése után megkerestük a rendőrséget, akik jelezték, bejelentés nem érkezett hozzájuk a történtek miatt, ám a felvétel alapján hivatalból eljárást indítanak. Ez hamarosan eredményre is vezetett, a rendőrségi közlemény szerint a videón szitkozódó és fenyegetőző férfit a felvétel közzétételét követő négy óra múlva azonosították és elfogták. Kést nem találtak nála. Két órával később a rendőrség azonosította és kihallgatta a videón szereplő egyik önkéntest is, ő is azt mondta, hogy bár a férfi erőszakosan lépett fel velük szemben, kést nem láttak nála.

A 31 éves T. Márk Dávid budapesti lakost személy elleni erőszakos cselekmény elkövetésével megfenyegetve elkövetett zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságán, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, amit rossz napjával indokolt.

A nyomozó hatóság vizsgálja a férfi beszámíthatóságát, illetve hogy állhatott-e kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt.