Magyarok mérték meg a Föld-Hold távolságot először Európában

A második világháború után Magyarország szovjet megszállás alatt állt, romokban hevert és a világon soha, sehol nem látott hiperinfláció sújtotta. E kedvezőnek a legkevésbé nevezhető környezetben mégis a hazai tudománytörténet egyik legjelentősebb kísérleti eredménye született meg 1946. február 6-án:

Bay Zoltán fizikus és munkatársai saját fejlesztésű radarberendezéssel sikeresen megmérték a Föld–Hold távolságot.

Az eljárás akkoriban még úttörőnek számított a nemzetközi gyakorlatban, a kísérlet a rádiócsillagászat, illetve az aktív űrkutatás korai mérföldkövévé vált. Magyarországon ezt a dátumot tekintjük a hazai űrkutatás kezdetének – írja a Múlt-kor.hu.

Lenyűgözte a Hold

Az 1900-ban született Bay Zoltán tehetségének köszönhetően évekig Berlinben kutatott az 1920-as években, majd a budapesti Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában folytatta a munkát. A háború alatt munkatársaival katonai célokra alkalmazható radarfejlesztéseken dolgoztak, ekkor merült fel Bayban először a kérdés, mi lenne, ha jeleket küldenének a Holdra, majd ezek visszaérkezési idejéből kiszámolnák a távolságát. Az égitest gyerekkora óta foglalkoztatta, ő maga írta később:

Gyermeki fantáziámat különösen a Hold izgatta. Késő estig játszottam az udvaron és megigézve néztem, miként húz el a Hold a templomtorony mögött…

A tudományos kihívás mellett a nyilas uralom, majd Budapest ostroma hátráltatta a kísérletet, a háború befejezése után Bay Zoltánék a korábbi berendezés maradékával folytatták a megkezdett munkát. 1946. február 6-án erőfeszítéseiket siker koronázta: a Holdról visszaverődő jelek egyértelmű és ismételhető észlelése ezen a napon igazolta a módszer működőképességét.

Az amerikaiak

Az úgynevezett holdvisszhang-kísérlet lényegében egy időben történt az Egyesült Államokban John H. DeWitt ezredes és csoportja titkos katonai radarkísérleteivel. Az amerikaiak is sikerrel jártak, eredményeiket 1946 januárjában hozták nyilvánosságra rádióközleményben, a részleteket – kivonatosan – azonban csak 1946 áprilisában ismertették az Electronics folyóiratban.

A kommunista hatalomátvétel után Bay Zoltán emigrációba kényszerült. Az Egyesült Államokba költözött, ahol többnyire részecskefizikával és fénysebességgel kapcsolatos kutatásokat végzett. 1992-ben hunyt el, hamvait saját kérésének megfelelően hazaszállították.

Hét űrhajós veszett oda a Columbia űrsikló tragédiájában

Megváltozik az űrhajósok agya a világűrben

Új részletek derültek ki a távoli űrben található Repülő Csészealjról

Csak idő kérdése, hogy űrszemét csapódjon egy repülőgépbe