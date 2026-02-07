Francesca Lollobrigida szállította az olaszok első aranyérmét a téli olimpián

A hazai közönség előtt szereplő Francesca Lollobrigida nyerte a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számát a milánói téli olimpián szombaton. Az olaszok kedvence 3:54.28 perces olimpiai csúccsal diadalmaskodott. A második helyen a norvég Ragne Wiklund, a harmadikon a kanadai Valerie Maltais végzett.

Az olaszok így szombaton minden éremből szereztek már egyet-egyet, korábban az alpesi sízők szállították ezüstöt és bronzot.

Lollobrigida előtt még nem nyert olasz női gyorkorcsolyázó olimpiai aranyat, szóval történelmi sikert láthatott a hazai közönség.

A Lollobrigida név ismerősen csenghet, és a gyorskorcsolyázó rokoni kapcsolatban áll Gina Lollobrigidával, ugyanis az 1950-es, 1960-as évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga a sportoló dédnagyapjának testvére volt.

Gyorskorcsolya, női 3000 méter 1. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 p – olimpiai csúcs 2. Ragne Wiklund (Norvégia) 3:56.54 3. Valerie Maltais (Kanada) 3:56.93