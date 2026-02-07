téli olimpia 2026sporttéli olimpiagyorskorcsolya
Sport téli olimpia 2026

Francesca Lollobrigida szállította az olaszok első aranyérmét a téli olimpián

A téli olimpián aranyérmes gyorskorcsolyázó, Francesca Lollobrigida.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
24.hu
2026. 02. 07. 17:43
A téli olimpián aranyérmes gyorskorcsolyázó, Francesca Lollobrigida.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

A hazai közönség előtt szereplő Francesca Lollobrigida nyerte a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számát a milánói téli olimpián szombaton. Az olaszok kedvence 3:54.28 perces olimpiai csúccsal diadalmaskodott. A második helyen a norvég Ragne Wiklund, a harmadikon a kanadai Valerie Maltais végzett.

Az olaszok így szombaton minden éremből szereztek már egyet-egyet, korábban az alpesi sízők szállították ezüstöt és bronzot

Lollobrigida előtt még nem nyert olasz női gyorkorcsolyázó olimpiai aranyat, szóval történelmi sikert láthatott a hazai közönség.

A Lollobrigida név ismerősen csenghet, és a gyorskorcsolyázó rokoni kapcsolatban áll Gina Lollobrigidával, ugyanis az 1950-es, 1960-as évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga a sportoló dédnagyapjának testvére volt.

Gyorskorcsolya, női 3000 méter

1. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 p – olimpiai csúcs

2. Ragne Wiklund (Norvégia) 3:56.54

3. Valerie Maltais (Kanada) 3:56.93

Kapcsolódó
Franjo von Allmen a téli olimpia lesikló számában.
Svájc királyszámban szerezte meg a téli olimpia első aranyérmét
Egy rövid ideg három svájci állt a dobogón, de az olaszok közbeszóltak.

Ajánlott videó

Tyúk és a tojás esete az NB I-ben: vitatható ítéletektől lesz feszült egy rangadó, vagy a feszültségből jön a vitatható ítélet?

Friss

Népszerű

Összes
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik