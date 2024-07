Fülön lőtték Donald Trumpot

Cikkünk folyamatosan frissül.

Lövések dördültek el Donald Trump nagygyűlésén a pennsylvaniai Butlerben. A volt elnököt egy golyó fülön találta, közölte a Butler megyei főügyész. Más források szerint nem a golyó, hanem egy üvegszilánk találta el a volt elnök fülét.

Gun shots the Trump rally in PA. You can thank the morons recklessly calling for his assassination after the SCOTUS ruling. Harry Sisson. Keith Olbermann, etc. Luckily it looks like everyone is OK. pic.twitter.com/dTwlTLW5iN — Shawn Farash (@Shawn_Farash) July 13, 2024

Trump a beszéde hatodik percénél a füléhez kapott, majd a földre vitték. Nem sokkal ezután felállt, feltartotta az öklét és azt kiabálta:

Harcoljatok!

A volt elnök arcán vérfoltot lehetett látni.

BREAKING: Donald Trump pumps his fist as blood covers his face after ‘pops’ ring out. pic.twitter.com/XSLVR055bv — Collin Rugg (@CollinRugg) July 13, 2024

Trumpot a biztonsági személyzet a földre vitte, majd biztonságos helyre terelte. Egy ember a közönségben meghalt, egy másik kritikus állapotban van. A támadót megölték.

Trump a stábja szerint jól van, az orvosok megvizsgálták.

A mostani hírek szerint az elkövető Trumptól körülbelül száz méterre, egy épület tetejére mászott fel a gyűlésen kívülről. A támadást merénylet kísérleteként vizsgálják.

A képviselőház Demokrata vezetője, Hakeem Jeffries együttérzését nyilvánította ki Trumppal. A szenátus demokrata vezetője, Chuck Schumer szintén elzárkózott az erőszaktól. Joe Biden elnököt tájékoztatták az incidensről.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania. I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information. Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Az elnök közleményt adott ki, amelyben azt írta, imádkozik Trumpért a támadás után.

Hálás vagyok, hogy biztonságban és jól van. imádkozom érte és a családjáért, valamint azokért, akik ott voltak a gyűlésen. Köszönjük a Secret Service-nek, hogy biztonságba vitték. Az ilyen erőszaknak semmi helye az Egyesült Államokban.

– írta. Barack Obama hasonló módon ítélte el az erőszakot.

Gondolataink és imáink Donald Trump elnök úrral vannak ezekben a sötét órákban.

– írta Orbán Viktor a Twitteren.