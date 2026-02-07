Az USA júniusig adott határidőt az orosz–ukrán háború befejezésére

Júniusra véget vetne a már négy éve tartó orosz–ukrán háborúnak az Egyesült Államok, ennek érdekében fokozná a nyomást a felekre, hogy addigra egyezzenek meg a békefeltételekben – árulta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtótájékoztatóján, megjegyezve, hogy ennek érdekében egy tárgyalási menetrenden dolgoznak az amerikaiak.

Zelenszkij tudomása szerint az amerikaiak nem vonulnának vissza a tárgyalási folyamatokból, ha netán nem jönne össze a béke a nyár elejéig.

Az ukránoknak elsősorban stabil biztonsági garanciák kellenek a megállapodáshoz, hogy az oroszok ne támadhassák meg újra az országukat.