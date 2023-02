„Lehet, hogy fehér vagyok, de hülye nem” – mondta Joe Biden a fekete történelem hónapját ünneplő rendezvényen

Kissé kellemetlenre sikerült Joe Biden legutóbbi nyilvános felszólalása. Az Egyesült Államok elnöke volt a házigazdája a Fehér Házban tartott fogadásnak, melyen a fekete történelem hónapját köszöntötték az egybegyűltek. Az Independent beszámolója szerint a 80 éves elnök az este egy pontján mikrofont ragadott, hogy a megjelenteket köszöntse. A látszólag elég jó hangulatú rendezvényen Biden is próbálta lazára venni a figurát, ennek a következménye lett az a mondat, ami aztán nagy felháborodást okozott, főleg republikánus körökben.

Biden a beszéde egy pontján ugyanis azt mondta:

Az elszóláson nagyot derült a hallgatóság, a közvélemény ugyanakkor már nem fogadta ilyen kitörően a viccet. A Twittert azóta elárasztották a republikánusok (politikusok és szavazók egyaránt) posztjai, melyben számon kérik Bident a tiszteletlenségéért.

Can you imagine if President Trump pets of this? “I may be a white boy, but I’m not stupid. I know where the power is.” pic.twitter.com/GrkT6cD3Nh

— Justin Hart (@justin_hart) February 27, 2023