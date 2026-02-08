Búcsúzik Abélia, Sztilla, Martinka, Magdó és még több mint száz keresztnév: így folytatódhat a felülvizsgálat a nyelvészek javaslatára

Nem történt érdemi változás a névkérelmezési gyakorlatban azok után sem, hogy a terület a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM) került tavaly nyáron, az utónévlistáról lekerülő közel 150 név többsége pedig olyan, amely már az 1983-ban irányadóvá vált listán is szerepelt elfogadhatóként, de akkor sem igazán viselte azokat senki, mondta a 24.hu megkeresésére Hauber Kitti, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont kutatója.

Az átalakított rendszerben a KIM által életre hívott Utónévjegyzék Szakértői Bizottság mondja ki az utolsó szót a kérelmezett nevekről, de ezek mindegyikéről előbb a kutatóközpont alkot véleményt, és tesz javaslatot annak elfogadására vagy elutasítására.

Augusztus óta 281 kérelem érkezett be hozzájuk, ezekből mindössze hét elfogadására tettek javaslatot a bizottságnál, de végül csak egyetlen női név, a Vinka ment át a Kósa Lajos-féle testületen. Mindeközben első körben 145 név esetében döntöttek arról, hogy törlik őket a listáról.

Hauber Kittitől megtudtuk,

mi az oka annak, hogy drasztikus mértékben csökkent az elfogadott új keresztnevek száma;

mely nevek tűnnek el a magyar utónevek közül záros határidőn belül,

és az is kiderült, hogy az utónévlista további felülvizsgálata mely névcsoportokat célozhatja majd a jövőben.