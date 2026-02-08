hauber kittikeresztnevekkeresztnévkósa lajos
Belföld

Búcsúzik Abélia, Sztilla, Martinka, Magdó és még több mint száz keresztnév: így folytatódhat a felülvizsgálat a nyelvészek javaslatára

Getty Images
admin Vaskor Máté
2026. 02. 08. 06:58
Getty Images
145 keresztnevet már szinte biztosan törölnek az utónévkönyvből, de a Nyelvtudományi Kutatóközpont javaslatára elgondolkoznak a különböző alak- és írásváltozatú nevekről is, mint amilyen az Olivia-Olívia és az Aliz-Alíz. A nyelvészek pedig azt szeretnék, ha újra fizetős lenne a névkérelmezés, vagy az Ügyfélkapura helyeznék át az ügyintézést.

Nem történt érdemi változás a névkérelmezési gyakorlatban azok után sem, hogy a terület a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM) került tavaly nyáron, az utónévlistáról lekerülő közel 150 név többsége pedig olyan, amely már az 1983-ban irányadóvá vált listán is szerepelt elfogadhatóként, de akkor sem igazán viselte azokat senki, mondta a 24.hu megkeresésére Hauber Kitti, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont kutatója.

Az átalakított rendszerben a KIM által életre hívott Utónévjegyzék Szakértői Bizottság mondja ki az utolsó szót a kérelmezett nevekről, de ezek mindegyikéről előbb a kutatóközpont alkot véleményt, és tesz javaslatot annak elfogadására vagy elutasítására.

Augusztus óta 281 kérelem érkezett be hozzájuk, ezekből mindössze hét elfogadására tettek javaslatot a bizottságnál, de végül csak egyetlen női név, a Vinka ment át a Kósa Lajos-féle testületen. Mindeközben első körben 145 név esetében döntöttek arról, hogy törlik őket a listáról.

Hauber Kittitől megtudtuk,

  • mi az oka annak, hogy drasztikus mértékben csökkent az elfogadott új keresztnevek száma;
  • mely nevek tűnnek el a magyar utónevek közül záros határidőn belül,
  • és az is kiderült, hogy az utónévlista további felülvizsgálata mely névcsoportokat célozhatja majd a jövőben.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Brad Arnold, a 3 Doors Down frontembere
Egy éve ilyenkor: anyaszült meztelenül jelent meg Kanye West felesége a Grammy-gálán
Lavina sodort el két magyart a Magas-Tátrában
Emilia Clarke és Haley Lu Richardson a 24.hu-nak: Mácsai Pál egy hús-vér színész hozzánk képest
ORBÁN VIKTOR
A bíróságnak sem tetszett a kormány rendelete, amellyel saját maga döntené el a pert a fővárossal szemben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik