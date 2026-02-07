választás 2026párbeszédnem indul
Mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu stadionban: újabb ellenzéki párt jelentette be, hogy nem indul a választásokon

2026. 02. 07. 16:40
A Momentum és az LMP után egy újabb parlamenti párt, a Párbeszéd is bejelentette, hogy nem vesznek részt az áprilisi parlamenti választásokon. Egy, a 24.hu-nak elküldött hosszú levélben ecsetelték az érdemeiket, de levonták a jelenlegi politikai helyzetre érvényes következtetést: „az autokrácia lebontásához több kell és más kell. Olyasféle erő, amely nagyban és egységben képes fellépni a történelmi hibákat és bűnöket elkövető, Orbán Viktor vezette állampárttal szemben. A döntési irányt az ország rendszerváltást akaró polgárainak akaratát mutató arányszámok és az azokból fakadó következtetések jelölik ki. Mivel mi is a kormányváltást tartjuk a legfontosabbnak, a fentiek azt mutatják nekünk, a Párbeszéd – ZÖLDEK közösségének, hogy ne induljunk el a 2026-os országgyűlési választáson ” – írták.

A kiépített autokrácia, a teljhatalom ellen roppant nehéz hatékonyan fellépni: a korlátlan erőforrások, a folyamatosan a hatalom képére alakított szabályok rendre olyan helyzetet eredményeztek, mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu-stadionban

– hoztak egy focis hasonlatot az erőviszonyokra.

A Párbeszéd önállóan eddig egyetlen parlamenti választáson sem indult, de közös lista segítségével az előző két ciklusban önálló frakciót tudtak állítani.

