Havazás is lehet vasárnap

A Kiderül.hu előrejelzése szerint vasárnap alapvetően sok felhőre kell számítani, hazánk északkeleti negyedében tartósan borult idő várható. Mindeközben elsősorban az ország középső, északnyugat–délkeleti tengelye mentén felszakadozhat a felhőzet, ezeken a tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb csapadék továbbra is a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti országrészben fordulhat elő:

az eső, zápor mellett este, késő este az északkeleti határ közelében, illetve a hegyekben néhol nem kizárt havas eső, hóesés.

A Zemplén környezetében délutántól időnként megélénkülhet az északias irányú szél, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet, késő este 1-5 fokig csökken a hőmérséklet.

Hétfőn az éjjel képződő pára, köd napközben északkelet felől egyre több helyen megszűnik, a felhőzet is szakadozik. Tartósabban borongós, párás tájak a Dunántúlon lehetnek. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A minimum-hőmérséklet -4, +4, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb idő.