Jászberényi Sándor: Sok konfliktust láttam, de ez úgy néz ki, mint a második világháború

Hogyan kerül egy újságíró az orosz–ukrán frontra? Hány napig tart kiheverni egy hét aknatüzet? Érdekel-e bárkit, aki harcol, hogy Joe Biden Kijevbe látogat? Hogyan is festene egy orosz béke? És mit gondol a nyugati sajtó hadibeszámolóiról az, aki a saját szemével is látta a háborút? A 24.hu-t tudósító Jászberényi Sándor az Első kézből podcastban – ezúttal videóban is.