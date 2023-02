Az amerikai külügyminiszter figyelmeztette Kínát, hogy ne támogassa Oroszországot

Adri Salido / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Antony Blinken amerikai külügyminiszter szombaton figyelmeztette kínai kollégáját, Vang Jit, arra, hogy következményei lesznek annak, ha Kína anyagi támogatást nyújt Oroszország ukrajnai inváziójához – számolt be a Reuters.

Az NBC News Meet the Press with Chuck Todd című műsorának vasárnap reggel sugárzott adásában Blinken azt is mondta, az Egyesült Államok nagyon aggódik amiatt, hogy Kína fontolgatja, hogy fegyveres támogatást nyújtson Oroszországnak, és világossá tette Vang számára, hogy „volna súlyos következményekkel jár a kapcsolatunkban”.

A két szuperhatalom vezető diplomatái egy titkos helyen találkoztak a müncheni globális biztonsági konferencia kiözben, néhány órával azután, hogy Vang „hisztérikusan” szidta Washingtont amiért az lelőtt egy feltételezett kínai kémléggömböt.