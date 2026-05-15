Kiütötte a Liverpoolt, biztos BL-induló az Aston Villa

A két csapat a Premier League utolsó előtti, 37. fordulójának pénteki mérkőzésén egyaránt 59 ponttal rendelkeztek, a meccs tétje az volt, hogy amelyik nyer, biztosan ott lesz a legjobb öt között, és indulhat a Bajnokok Ligája 2026-27-es idényében is.

A hazaiak a 42. percben szereztek vezetést Rogers révén (1-0), erre a fordulás után Szoboszlai szabadrúgását követően Van Dijk válaszolt (1-1).

Megélénkült a mérkőzés, az 55. percben Watkins lesgólt szerzett, az ellentámadásból Ngumoha a kapufát találta el, majd az 57. percben vezetést szerzett ismét a Villa. Kerkez passzát követően Szoboszlai elcsúszott, Rogers elvitte a labdát, passzát pedig Watkins nem hibázta el (2-1).

Két perc múlva Watkins ziccerét Mamardasvili védte, és ugyan a 74. percben Buendía sem tudta növelni az előnyt, mert kapufát lőtt, a 73. percben ott volt a harmadik: Mamardasvili két bravúrja után Watkins ellen már tehetetlennek bizonyult (3-1).

A 89. percben minden eldőlt, McGinn 17 méterről parádés gólt lőtt a jobb felső sarokba (4-1), és ugyan a ráadásban Van Dijk még egyszer bretalált, csak kozmetikázni tudott a sima vereségen (4-2).