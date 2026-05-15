A Magyar-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárdos szerződést

A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-dijas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak.

A Hankó Balázs által vezetett volt Kulturális és Innovációs Minisztérium alig két hónappal a választások előtt kötött finanszírozási szerződést a Fidesszel jó viszonyt ápoló kutató Élvonal Alapítványával, amely keretében 261,7 milliárdot fizettek volna ki 2031 végéig – írta meg a közérdekűadat-igénylésükre kapott válasz alapján a Magyar Hang.