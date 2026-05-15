Szijjártóék 42 milliárdot osztottak ki egy héttel a választás előtt

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 15. 18:37
Egyedi kormánydöntéssel az egykori Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) összesen 42 milliárd forintot osztott ki az áprilisi választás előtti héten – a Telex hívta fel a figyelmet arra, hogy mindez a KKM honlapjára feltöltött szerződési listából derül ki.

Április 7. és 11. között a KKM többek között támogatást ítélt meg

  • a Hell logisztikai partnerének, a dunakeszi központú BHS Trans tízmilliárd forint értékben,
  • a kínai Zoomlion 6,8 milliárd forint értékben, hogy nehézgépgyárat építsen Tatabányán.
  • Hétmilliárd forintot kap a szintén kínai Evoring Precision, amely 39 milliárd forintból autóalkatrész-gyárat épít majd Jászfényszarun,
  • és összesen 11 milliárd forint támogatást kap a kecskeméti Mercedes-gyár: egyszer hétmilliárdot gyártástechnológiára és megújulóenergia-termelési rendszerek telepítésére, valamint egyszer 4,2 milliárdot egy kutatás-fejlesztési központra.

A cégek többsége a támogatásért cserébe egyetlen új munkahely létrehozását sem vállalta, és volt, aki 25 munkahelyre kapott több mint négymilliárd forintot.

