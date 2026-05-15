Különleges törvényszéket állítanak fel Hágában, hogy felelősségre vonják Putyint a háborús agresszióért

2026. 05. 15. 15:06
Harminchat, főként európai ország csatlakozott a hágai különleges törvényszékhez, amelyet azért hoznak létre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt felelősségre vonják az Ukrajna elleni háborús agresszió bűntettéért.

A negyvenhat tagú Európa Tanács külügyminiszterei Moldovában tartott éves ülésükön fogadták el a végrehajtási megállapodást a különleges törvényszék létrehozásáról. A szervezet célja, hogy betöltse a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által lefedetlen joghatósági űrt. Az ICC 2023 márciusában adott ki elfogatóparancsot az orosz elnök ellen, háborús bűnök elkövetésének gyanúja miatt.

A külügyminiszterek által pénteken elfogadott határozat leírja a bíróságot felügyelő irányító bizottság felépítését és feladatait. A bizottság feladata többek között az éves költségvetés jóváhagyása, a belső szabályzat elfogadása, valamint a bírák és ügyészek megválasztása. Az országok elkötelezik magukat a bírósági eljárások függetlenségének tiszteletben tartása mellett, írja a Euronews.

A moldovai ünnepélyes aláíráson részt vevő ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha nagy lépésként értékelte a különleges törvényszék felállítását a háború felelőseinek elszámoltatásáért folytatott, évek óta tartó küzdelemben.

