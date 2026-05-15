A személyét ért támadások miatt nem marad elnök az olimpiai bajnok vízilabdázó

A közgyűlés egyhangú szavazással Dr. Weisz Norbertet választotta meg elnöknek, a magbízatása 2026. október 5-én kezdődik.

A Heol.hu azt írta, Weisz Norbert nem ismeretlen az egri sportéletben, ugyanis évek óta a klubvezetés meghatározó alakja. A civilben ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik, és megválasztásáig az Egri Vízilabda Klub főtitkáraként tevékenykedett, így a klub operatív működésére és háttérmunkájára már eddig is rálátással bírt.

Szécsi Zoltán neve az utóbbi időszakban gyakran szerepelt a médiában, a háromszoros olimpiai és egyszeres világbajnok vízilabdázó az áprilisi választás előtti hónapokban egyre közelebb került a kormánypártokhoz. A kampány idején belépett a Gazdák Digitális Polgári Körébe, március 15-én pedig sok celebbel együtt kiült Orbán mögé a Kossuth téri rendezvényen, és végül a neve felkerült a Fidesz–KDNP országos listájára is.

Szécsi a 211. helyről előreugorva a képviselőséget szintén visszamondó Nyitrai Zsolt mandátumát kapta volna meg, ám meggondolta magát, és végül családi okokra hivatkozva mégsem ült be a parlamentbe.