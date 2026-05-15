A személyét ért támadások miatt nem marad elnök az olimpiai bajnok vízilabdázó

Szécsi Zoltán (b), Madaras Norbert (b2), Varga Tamás (j) a Millennium Masters - Orosz Masters Válogatott mérkőzésén a Duna Arénában 2019. augusztus 30-án. A 2000-es sydneyi olimpia magyar-orosz döntőjét „játszották újra”, az olimpián a magyar csapat 13-6-ra győzött, a mesterek összecsapásán Magyarország 13-8-ra nyert Oroszország ellen.
Szigetváry Zsolt / MTI
Szécsi Zoltán nem vállalt újabb ciklust
2026. 05. 15. 21:42
Pénteken megtartotta éves rendes közgyűlését az Egri Vízilabda Klub. A regnáló elnök, Szécsi Zoltán jelezte, hogy a személyét ért támadások miatt megbízatásának lejártát követően nem kíván újabb ciklust vállalni, írta a klub hivatalos honlapja.

A közgyűlés egyhangú szavazással Dr. Weisz Norbertet választotta meg elnöknek, a magbízatása 2026. október 5-én kezdődik.

A Heol.hu azt írta, Weisz Norbert nem ismeretlen az egri sportéletben, ugyanis évek óta a klubvezetés meghatározó alakja. A civilben ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik, és megválasztásáig az Egri Vízilabda Klub főtitkáraként tevékenykedett, így a klub operatív működésére és háttérmunkájára már eddig is rálátással bírt.

Szécsi Zoltán neve az utóbbi időszakban gyakran szerepelt a médiában, a háromszoros olimpiai és egyszeres világbajnok vízilabdázó az áprilisi választás előtti hónapokban egyre közelebb került a kormánypártokhoz. A kampány idején belépett a Gazdák Digitális Polgári Körébe, március 15-én pedig sok celebbel együtt kiült Orbán mögé a Kossuth téri rendezvényen, és végül a neve felkerült a Fidesz–KDNP országos listájára is.

Szécsi a 211. helyről előreugorva a képviselőséget szintén visszamondó Nyitrai Zsolt mandátumát kapta volna meg, ám meggondolta magát, és végül családi okokra hivatkozva mégsem ült be a parlamentbe.

