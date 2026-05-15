Nevet változtat a Tiborcz Istvánhoz köthető Waberer’s, elhagyják az alapító Wáberer György nevét

Hamarosan megváltozhat a Tiborcz Istvánhoz kötődő Waberer’s cégcsoport neve, a piacvezető logisztikai cég elhagyja az alapító Wáberer György nevét viselő cégnevet – írja a vállalt pénteki sajtótájékoztatója alapján a HVG.

Az új nevet még nem fedték fel, ahogy azt sem, hogy a kamionok sötétkék színe és a sokak számára ismert mosolygó napot ábrázoló logó megmarad-e. A „rebranding” várhatóan 2026 második felében lép életbe.

A döntés vélhetően nem független az áprilisi országgyűlési választások eredményétől.

Aki azt mondja, hogy az országgyűlési választás nem befolyásolja a jövőt, nem mond igazat

– mondta Erdélyi Barna a Waberer’s International Nyrt. sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt győzelmének milyen hatása lesz a vállalatra. A cég csaknem 55 százalékát közvetlenül vagy közvetve Tiborcz István, a volt kormányfő veje birtokolja, miközben Magyar Péter kormánya vagyonelszámoltatást ígér, és a jogtalanul szerzett vagyonelemek visszavételét.

Az elmúlt években egyre nőttek a vállalatcsoportnak azok a megbízásai, amelyek valamilyen módon függtek az Orbán-kormány döntéseitől, ám ahogy az Orbán-kormányhoz közeli többi tőzsdei cég, mint a 4iG vagy Mészáros Lőrinc cégei is lejtőre kerültek a választások közeledtével, úgy a Waberer’s részvényei is vesztettek értékükből.

Wáberer György 2023-ban szállt ki véglegesen

A Tiborczhoz köthető BDPST-csoport egyik vállalata, a Merkport Zrt. 2023-ban vásárolta ki az alapító Wáberer Györgyhöz tartozó alapkezelőt a cégből. Wáberer azóta magánegészségügyi klinikát alapított, és a Fidesz alatt 2020-ban még kormánybiztosi pozíciót kapó milliárdos a 2026-os választási kampány hajrájában már nyíltan a Tisza Pártot támogatta, 5×20 millió forintot utalt nekik, amit a Tisza rövidesen visszautalt. Az esetről azt írták: