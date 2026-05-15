18 év után megszűnik a kormánypárti szegedi portál, a Szegedma

admin Dienes Gábriel
2026. 05. 15. 21:15
Tüntetők a Mediaworks budapesti székháza előtt.
A Mediaworks emberei annyival indokolták a döntést a dolgozóknak, hogy átalakítások lesznek a sajtóportfólióban.

Megszűnik a szegedma.hu, a város kormánypárti, Mediaworks Zrt. alá tartozó hírportálja – értesült több forrásból a Szegeder.

Úgy tudják, hogy a kiadóvállalat képviselői csütörtökön Szegedre utaztak, és azonnali hatállyal felmondtak a szegedma.hu nyolc fős szerkesztőségének. A döntést annyival indokolták, hogy „átalakítások lesznek a sajtóportfólióban”.

A SzegedMA 2008-ban indult magántulajdonban, felvállaltan a „nemzeti, polgári és konzervatív értékek tudatos megőrzése és ápolása” érdekében. A Szegeder azt írja, a 2010-es évek elején népszerű helyi lapként működött az oldal, de az évtized második felében egyre inkább a kormányzati üzentek közvetítése lett a fő funkciója, és sorra vesztette a sajtópereket. 2015-ben például élőben közvetítették, ahogy a menekültek elfoglalják az országot – a 24.hu-n pedig élőben közvetítettük, ahogy ezzel lejáratják magukat.

