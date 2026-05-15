Megszűnik a szegedma.hu, a város kormánypárti, Mediaworks Zrt. alá tartozó hírportálja – értesült több forrásból a Szegeder.

Úgy tudják, hogy a kiadóvállalat képviselői csütörtökön Szegedre utaztak, és azonnali hatállyal felmondtak a szegedma.hu nyolc fős szerkesztőségének. A döntést annyival indokolták, hogy „átalakítások lesznek a sajtóportfólióban”.

A SzegedMA 2008-ban indult magántulajdonban, felvállaltan a „nemzeti, polgári és konzervatív értékek tudatos megőrzése és ápolása” érdekében. A Szegeder azt írja, a 2010-es évek elején népszerű helyi lapként működött az oldal, de az évtized második felében egyre inkább a kormányzati üzentek közvetítése lett a fő funkciója, és sorra vesztette a sajtópereket. 2015-ben például élőben közvetítették, ahogy a menekültek elfoglalják az országot – a 24.hu-n pedig élőben közvetítettük, ahogy ezzel lejáratják magukat.