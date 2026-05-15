Magyar Péter üzent Mészárosnak a kordonbontás után: Ha szabálytalanság történt, „szerződést fogunk bontani”

Az új miniszterelnök – néhány kormánytag segítségével – elbontotta a kordont, amely éveken át távol tartotta a sajtót Orbán Viktor hivatalától. A sajtótájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a több száz milliárdos vári építkezés átvilágítását, lapunk kérdésére reagálva pedig Magyar Péter Mészáros Lőrincnek is üzent. Azt is bejelentette, hogy elindult a szabadkarmelita.hu oldal, amelyen a lakosság már regisztrálhat az eddig elzárt kormányzati épületek ingyenes bejárására.