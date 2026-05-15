Meghalt Sörös Sándor, a Vígszínház egykori színésze

Hosszantartó betegség után, 74 évesen elhunyt Sörös Sándor, Őze Lajos díjas, Fényhang-életműdíjas színművész, aki 1974 és 1990 között 16 éven át volt a Vígszínház tagja – írja közleményében a társulat.

Sörös az ott töltött ideje alatt közel 40 szerepben lépett színpadra, köztük olyan előadsáokban, mint a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a 30 éves vagyok, a 22-es csapdája, a Sanda bohóc, Az öreg hölgy látogatása, az Álomkommandó vagy az Ahogy tesszük.

Sörös Sándor pályája

Sörös Sándor 1951-ben született Budapesten, 1974-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Várkonyi Zoltán osztályában,. Tanára azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz, ahol több mint egy évtizedig játszott. Ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként dolgozott. Sokat foglalkozott szinkronszínészettel: ő Mel Gibson legismertebb szinkronhangja.

A Vígszínház társulata az Ahogy tesszük zárójelenetének soraival búcsúzott tőle: