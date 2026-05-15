Megfenyegették a futballbírót, rendőri védelem alá helyezték a családját

Referee John Beaton officiates the match between FC Utrecht and FC Porto at Stadion Galgenwaard for the Europa League - League phase - Matchday 4 of the 2025-2026 season in Utrecht, Netherlands, on November 6, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto)
Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP
John Beaton játékvezető rendőri védelmet kapott
24.hu
2026. 05. 15. 22:11
John Beaton játékvezetőt és családját csütörtök este rendőri védelem alá helyezték azt követően, hogy a Motherwell–Celtic meccs ráadásában megítélt egy tizenegyest a vendégeknek.

Ahogy arról beszámoltunk, a Celtic végül Kelechi Iheanacho révén meg is szerezte a győzelmet (2-3), ezzel egy pontra felkapaszkodott a listavezető Hearts mögé.

Beaton döntése hatalmas felháborodást keltett, a játékvezető számos online fenyegetést kapott, ami miatt családjának csütörtök estét otthon kellett töltenie rendőri védelem alatt.

A bírók sem tévedhetetlenek

A Skót Labdarúgó Szövetség pénteken közleményt adott ki, amelyben azt írta, a kialakult helyzet egy hisztérikus médianarratíva következménye, amelyet a felelőtlen mérkőzés utáni nyilatkozatok és a hivatalos közösségi médiabejegyzések táplálnak.

„Azok, akik a szezon során megpróbálták a játékvezetőkre hárítani a felelősséget és összeesküvés-elméleteket szőttek, hozzájárultak egy olyan környezet kialakulásához, amely veszélyezteti a bírók biztonságát…

A bírók sem tévedhetetlenek. Hibák fognak történni a pályán, és szubjektív ítéletek fognak születni a VAR-monitor előtt, ahogy a menedzserek is választhatnak rossz kezdőcsapatot, a kapusok is kaphatnak potyagólokat, a csatárok pedig öt méterről is hibázhatnak

– olvasható.

A közleményben a szövetség toleranciát sürget a további eszkaláció megelőzése érdekében.

Szombat délután minden eldől

A bajnoki cím szombaton kora délután dől el, amikor a második Celtic az első helyezett Hearts csapatával találkozik a Celtic Parkban.

A hazaiak csak akkor lehetnek bajnokok, ha nyernek.

Érdekesség, hogy legutóbb az 1984-85-ös idényben fordult elő, hogy nem a Celtic, vagy a Rangers lett a bajnok, akkor Sir Alex Ferguson Aberdeenje hozta össze a bravúrt.

