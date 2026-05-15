Forsthoffer Ágnes Kövér Lászlóval szemben nem Tisza István székében ül majd a parlamentben

Forsthoffer Ágnes a parlament alakuló ülésén.
2026. 05. 15. 17:42
A széket az Országgyűlés Múzeumában tervezik kiállítani.

Forsthoffer Ágnes házelnök „a mindennapi használat gyakorlati szempontjai alapján” nem Tisza István egykori miniszterelnök székében ülve fogja folytatni a munkáját, amelyben levezette a parlament alakuló ülését – közölte az Országgyűlés Hivatala a Telex kérdésére.

Forsthoffer a szék kiemelkedő történeti és műtárgyi értékére tekintettel intézkedni fog a kiállításáról az Országgyűlési Múzeumban.

A hivatal közölte azt is, hogy a korábban Tisza István által használt alsóházi elnöki szék 2013 óta szerepel a plenáris ülésteremben, tehát Kövér László előző fideszes házelnök azóta használta azt.

