Forsthoffer Ágnes házelnök „a mindennapi használat gyakorlati szempontjai alapján” nem Tisza István egykori miniszterelnök székében ülve fogja folytatni a munkáját, amelyben levezette a parlament alakuló ülését – közölte az Országgyűlés Hivatala a Telex kérdésére.

Forsthoffer a szék kiemelkedő történeti és műtárgyi értékére tekintettel intézkedni fog a kiállításáról az Országgyűlési Múzeumban.

A hivatal közölte azt is, hogy a korábban Tisza István által használt alsóházi elnöki szék 2013 óta szerepel a plenáris ülésteremben, tehát Kövér László előző fideszes házelnök azóta használta azt.