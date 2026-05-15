rubint réka
Élet-Stílus

Rubint Réka stílust váltott: szőke lett

Olajos Piroska
admin Grósz Petra
2026. 05. 15. 20:31
Olajos Piroska

Rubint Réka április elején osztotta meg a nyilvánossággal, hogy közel négy évvel ezelőtt daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Bár a rákkal való küzdelme során sokáig megmaradtak a tincsei, végül a kezelések hatására hullani kezdett a haja. Múlt héten a Mokka élő adásában beszélt arról, hogy már szépen nő vissza a frizurája, meg is mutatva, hogy korábban barna haja őszes árnyalatú lett.

Kapcsolódó
Rubint Réka élő adásban vette le fejkendőjét, megmutatva, mennyit nőtt a haja
Korábban barna tincsei most őszesek, de nem bánja.

Így még sosem láthattuk

A fitneszedző nemrég a közösségi oldalára posztolt magáról friss fotókat, felfedve, hogy szőkére festtette tüsi frizuráját.

Aki ismer,  az pontosan tudja, hogy az optimista, pozitív életszemléletemmel a legnehezebb helyzetekben is megtalálom a szépséget… a sokszor elfogadhatatlant elfogadhatóvá tenni❤️ Így lettem ma SZŐKE! Ha nincs a betegségem, és az elmúlt hónapokban kapott kemo miatt nem hullik ki az összes hajam, akkor soha nem vágattam volna le ilyen rövidre, és egészen biztos vagyok benne, hogy soha nem próbáltam volna ki a szőkét! De mivel így alakult és láttam egy hasonló frizurát az Instán, feltettem magamnak a kérdést: Miért is ne?! Norbi pedig ezzel a gyönyörű csokorral várt itthon🌹❤️ Legyen csodás hétvégétek!

– üzente követőinek.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nevet változtat a Tiborcz Istvánhoz köthető Waberer's, elhagyják az alapító Wáberer György nevét
Kvíz: felismered a 2010-es évek disztópikus filmjeit egyetlen képkockáról?
Becsődölt egy magyar utazási iroda, a károsultak száma meghaladhatja a kétszázat
Szabó Bence csatlakozik Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetjéhez
Kordonbontás a Karmelitában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik