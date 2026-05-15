Rubint Réka stílust váltott: szőke lett

Rubint Réka április elején osztotta meg a nyilvánossággal, hogy közel négy évvel ezelőtt daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Bár a rákkal való küzdelme során sokáig megmaradtak a tincsei, végül a kezelések hatására hullani kezdett a haja. Múlt héten a Mokka élő adásában beszélt arról, hogy már szépen nő vissza a frizurája, meg is mutatva, hogy korábban barna haja őszes árnyalatú lett.

Így még sosem láthattuk

A fitneszedző nemrég a közösségi oldalára posztolt magáról friss fotókat, felfedve, hogy szőkére festtette tüsi frizuráját.

Aki ismer, az pontosan tudja, hogy az optimista, pozitív életszemléletemmel a legnehezebb helyzetekben is megtalálom a szépséget… a sokszor elfogadhatatlant elfogadhatóvá tenni❤️ Így lettem ma SZŐKE! Ha nincs a betegségem, és az elmúlt hónapokban kapott kemo miatt nem hullik ki az összes hajam, akkor soha nem vágattam volna le ilyen rövidre, és egészen biztos vagyok benne, hogy soha nem próbáltam volna ki a szőkét! De mivel így alakult és láttam egy hasonló frizurát az Instán, feltettem magamnak a kérdést: Miért is ne?! Norbi pedig ezzel a gyönyörű csokorral várt itthon🌹❤️ Legyen csodás hétvégétek!

– üzente követőinek.