Ritkán születik ekkora bombagól a magyar élvonalban

A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincbarcikával a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.
A hazaiak kétszer is vezetést szereztek, főleg a második találat volt elképesztő: Kovácsréti Márk 35-40 méterről, ballal védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba.
A Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben Trencsényi révén meg is szerzett, így pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól.
NB I, 33. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 2-2 (1-0)
Nyíregyháza, 6844 néző
v.: Antal
Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Dreskovic, Benczenleitner (Katona M., a szünetben), Katona L. – Manner (Babic, 88.), Kovács M., Nagy D. (Katona B., 71.), Antonov (Babunski, 62.) – Kvasina, Tijani (Kovácsréti, 62.)
Kazincbarcika: Juhász – Baranyai, Rácz, Major, Ferenczi – Schuszter (Ubochioma, 78.), Meszhi (Trencsényi, 78.), Szőke, Balázsi (Klausz, a szünetben) – Puhtyejev (Polgár, 60.), Könyves (Ikoba, 84.)
gól: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
sárga lap: Tijani (4.), Benczenleitner (10.), illetve Szőke (69.), Klausz (90.)