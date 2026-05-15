Ritkán születik ekkora bombagól a magyar élvonalban

A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincbarcikával a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A hazaiak kétszer is vezetést szereztek, főleg a második találat volt elképesztő: Kovácsréti Márk 35-40 méterről, ballal védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba.

A Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben Trencsényi révén meg is szerzett, így pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól.