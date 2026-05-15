Ritkán születik ekkora bombagól a magyar élvonalban

Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. augusztus 17-én.
Czeglédi Zsolt / MTI
Kovácsréti Márk hatalmas gólt lőtt
24.hu
2026. 05. 15. 20:16
A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincbarcikával a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A hazaiak kétszer is vezetést szereztek, főleg a második találat volt elképesztő: Kovácsréti Márk 35-40 méterről, ballal védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba.

A Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben Trencsényi révén meg is szerzett, így pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól.

NB I, 33. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 2-2 (1-0)
Nyíregyháza, 6844 néző
v.: Antal
Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Dreskovic, Benczenleitner (Katona M., a szünetben), Katona L. – Manner (Babic, 88.), Kovács M., Nagy D. (Katona B., 71.), Antonov (Babunski, 62.) – Kvasina, Tijani (Kovácsréti, 62.)
Kazincbarcika: Juhász – Baranyai, Rácz, Major, Ferenczi – Schuszter (Ubochioma, 78.), Meszhi (Trencsényi, 78.), Szőke, Balázsi (Klausz, a szünetben) – Puhtyejev (Polgár, 60.), Könyves (Ikoba, 84.)
gól: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
sárga lap: Tijani (4.), Benczenleitner (10.), illetve Szőke (69.), Klausz (90.)

