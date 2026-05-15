Inog a kétpártrendszer az Egyesült Királyságban, Manchesterből menthetik meg a Munkáspártot

Nigel Farage, a Reform UK vezetője 2026. május 8-án Romfordban.
2026. 05. 15. 15:02
A kormányzó Munkáspárt és az ellenzéki konzervatívok is súlyos vereséget szenvedtek a napokban a helyi és tartományi választásokon. A nagy nyertes a szélsőséges Reform UK és a Zöld Párt. Ugyanakkor a Munkáspárt válsága – az óriási veszteségek ellenére – nem jelenti azt, hogy azonnal megbukna a baloldali kormányfő, Keir Starmer. A miniszterelnök ugyanis jó taktikus, legfőbb pártbeli ellenfele pedig egyelőre még nem tagja a parlamentnek. Így csak egy időközi választás után lehet esélye a népszerű manchesteri polgármesternek, Andy Burnhamnek, hogy kormányzati szerepre törjön és esetleg leváltsa Starmert.

Földindulásszerű mozgásokat indított be a brit politikában a május hetedikén tartott helyi választás, amelyen a Munkáspárt (Labour) óriási arányú vereséget szenvedett. Az Egyesült Királyságot kormányzó baloldali párt kevés híján 1500 tanácsnoki (helyi és regionális képviselői) posztot veszített a helyhatóságokban, miközben a szélsőséges, radikálisan jobboldali, bevándorlásellenes Reform UK nevű párt, Nigel Farage tömörülése nagyjából ilyen arányban erősítette pozícióit helyi szinten, több mint 1450 posztot szerezve. A másik nyertes a Zöld Párt, amely 441-nél hellyel növelte a befolyását. Így a brit politikai rendszer kezdi elveszíteni a kétpárti jellegét, miközben a hagyományos „váltópártok”, a Munkáspárt és a konzervatívok egyaránt gyengülnek, amit a Reformpárt, a zöldek és a liberális demokraták használhatnak ki.

Dan Kitwood / Getty Images Kilátás az alsóházra a parlament ünnepélyes megnyitóját követően, 2026. május 13-án, Londonban, Angliában.

A tartományok közül Walesben száz év után állt elő az a helyzet, hogy nem a Munkáspárt, illetve ottani „leágazása”, a Welsh Labour a tartomány legnagyobb politikai ereje, hanem egy nacionalista párt, a Plaid Cymru. Skóciában pedig már eleve a Skót Nemzeti Párt (SNP) volt hatalmon, amit – némi veszteséggel – most meg is tartott. Így az Anglián kívüli mindhárom „kelta” tartományban, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban is helyi nacionalisták jelentik a legerősebb politikai tömörülést. Mindez hosszabb távon az Egyesült Királyság jövőjét, de legalábbis jelenlegi működési modelljét tekintve sem túl biztató.

A választásoknak (Angliában részleges helyi önkormányzati, Walesben és Skóciában tartományi törvényhozási voksolást rendeztek) nemcsak az a következménye, hogy a londoni parlamentben óriási többséggel rendelkező – 2024-ben a lehetséges 650-ből 411 parlamenti mandátumot szerző – Munkáspárt bázisa megtört, hogy a párt középvezetői tömegesen vesztették el pozícióikat, de még fontosabb, hogy Keir Starmer miniszterelnök helyzete is megingott.

