Kilép a pártból az 1989 óta Fidesz-tag polgármester, kétségei vannak a párt megújulását illetően

Sok támogatómmal, lokálpatriótával, igazi és felebarátommal beszélve a mai napon döntést hoztam, melyet ezennel megosztok a nyilvánossággal is: kiléptem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségből

– kezdte Facebook-bejegyzését Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere, aki 1989-ben csatlakozott a Fideszhez.

Csach azt mondja, elsősorban nem a választási vereség vezetett a döntéséhez, bár saját bevallása szerint hosszú évek óta konfliktusban van a pártja egyes döntéseivel.

Kilépésem legfőbb indokai személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően

– írja a balassagyarmati polgármester, aki szerint az áprilisi választások eredménye azt bizonyítja, hogy a mai politika „már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban”.

A polgármester úgy nyilatkozott: nem szeretne a Tisza Párthoz közeledni, ezentúl csak Balassagyarmat városának fejlődésével akar foglalkozni, azt ígérte minden energiáját erre összpontosítja majd.

Nem vagyok köpönyegforgató, jelen döntésem nem a választásokon győztes Tisza, vagy bármely ma létező hazai párt felé való közeledést jelenti, hanem éppen a mindegyiküktől való távolságtartást, függetlenséget! Természetesen elveim és értékeim megtartom, és mint az elmúlt húsz évben mindig: pártszimpátiára való tekintet nélkül, minden politikai és közéleti szereplővel partner maradok Balassagyarmat fejlődése érdekében.

– zárta a gondolatait Csach Gábor.

Korábban kritizálta a Fideszt

Cach Gábor 2019 óta ül Balassagyarmat polgármesteri székében, azelőtt 2006-tól volt a város alpolgármestere. Közleményében utalt rá, hogy pártja nem minden döntésével értett mélységesen egyet. Lapunknak Csach 2022 nyarán adott interjút, akkor az Orbán-kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntését kifogásolta.

Ekkor derült ki, hogy a Fidesz kizárja az önkormányzatokat a kedvezményes áram- és gázárra jogosultak köréből. A politikus úgy számolt, hogy az akkor 135 millió forintos éves rezsiteher a jövőben felszaladhat a 400-540 milliós sávba.

Az ügyben a székesfehérvári Cser-Palkovics András is kritikát fogalmazott meg, ő azt hiányolta, hogy a kormány nem egyeztetett az önkormányzatokkal. Csach nyílt levelet írt Varga Mihály pénzügyminiszternek és Palkovics László technológiai és ipari miniszternek, melyben az önkormányzatok számára a teherbíró képességükhöz igazodó kompenzálását kért.