Kigyulladt a kaposvári kórustalálkozóra tartó iskolás gyerekek busza az M0-ás autóúton

Közel ötven gyerek és kísérőik tartottak Gödöllőről Kaposvárra egy kórustalálkozóra, amikor az iskolások busza lángra kapott az M0-ás autóúton az Anna-hegyi pihenőnél. A balesetben személyi sérülés nem történt, a sofőr épségben leszállította az utasokat, akik a közeli benzinkúton vártak, amíg a tűzoltók eloltották a lángokat, ám a gyerek összes holmija odalett – derült ki az RTL híradásából.

Az esetről a RTL Híradó videót is közölt: úgy tudják a motortérben csaptak fel először a lángok. Kisdi Márk Máté, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a tűz eloltásáról azt mondta:

a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral először körülhatárolták, majd elfojtották a lángokat.

A kaposvári kórustalálkozóra a diákok végül nem jutottak el, egy másik busz érkezett értük, ami vissza vitte őket Gödöllőre, ahonnan a szülők hazavihették őket.