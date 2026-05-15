Kigyulladt a kaposvári kórustalálkozóra tartó iskolás gyerekek busza az M0-ás autóúton

Csóti Rebeka / 24.hu
2026. 05. 15. 21:05
Személyi sérülés nem történt, de az összes holmijuk odalett.

Közel ötven gyerek és kísérőik tartottak Gödöllőről Kaposvárra egy kórustalálkozóra, amikor az iskolások busza lángra kapott az M0-ás autóúton az Anna-hegyi pihenőnél. A balesetben személyi sérülés nem történt, a sofőr épségben leszállította az utasokat, akik a közeli benzinkúton vártak, amíg a tűzoltók eloltották a lángokat, ám a gyerek összes holmija odalett – derült ki az RTL híradásából.

Az esetről a RTL Híradó videót is közölt: úgy tudják a motortérben csaptak fel először a lángok. Kisdi Márk Máté, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a tűz eloltásáról azt mondta:

a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral először körülhatárolták, majd elfojtották a lángokat.

A kaposvári kórustalálkozóra a diákok végül nem jutottak el, egy másik busz érkezett értük, ami vissza vitte őket Gödöllőre, ahonnan a szülők hazavihették őket.

