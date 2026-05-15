Hantavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzésgyanúként kezeli az esetet – írja az MTI.

Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe.

Mi az a hantavírus?

A hantavírust általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján kapják el az emberek.

A betegség eleinte olyan tüneteket produkál, mint az influenza, az érintettek fáradtságtól, láztól, hidegrázástól és fájdalmaktól szenvedhetnek. Idővel azonban a vírus a szívet, a tüdőt vagy a veséket is károsíthatja, és légszomjat, szervelégtelenséget, súlyosabb esetben akár halált is okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn kijelentette, hogy nincs ok aggodalomra, alacsony a kockázata, hogy a betegség elterjedhet szélesebb körben.

Májusban közölte a WHO, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő óceánjárón gyaníthatóan hantavírusjárvány tört ki, amelynek következtében három ember – köztük egy idős házaspár – meghalt, és legalább három másik ember megbetegedett.

A hantavírust elméletileg a rágcsálók terjesztik testnedveikkel és ürülékükkel. Az emberek akkor fertőződhetnek meg, ha belélegzik a rágcsálók megszáradt ürülékének részecskéit. Ez akkor történhet meg, ha valaki fel akarja takarítani, például felsöpri a kisebb kupacokat, így a részecskék a levegőbe kerülnek. Az ember akár úgy is elkaphatja, ha csak megérint egy szennyezett tárgyat, majd szájához, orrához nyúl. A hantavírus rágcsálók harapásával is terjedhet, bár ez egészen ritka. Az Egyesült Államokban a leggyakrabban az egerek terjesztik a hantavírust.

Van a hantavírusnak egy olyan változata, ami emberről emberre terjed, de ez is ritka, eddig csak egy Andokban élő, Dél-Amerikában őshonos törzsnél mutatták ki.