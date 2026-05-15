Előrehozhatják az önkormányzati választásokat a fideszes kiskirályok miatt

Több tiszás vidéki képviselő nem bízik abban a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy a választókerületében levő polgármesterek törvényesen költenék el az oda juttatott fejlesztési forrásokat. De az ottani polgármesterek egy része sem hajlandó találkozni a nyertes tiszás jelölttel. Az addigi fideszes egyéni képviselők a legtöbb helyen olyan függelmi viszonyt építettek ki az önkormányzatokkal a helyi források eltérítése érdekében, amelyben sok polgármester és helyi képviselő besározódott. Ráadásul több választókerületben a vereség ellenére listán bejutott a fideszes jelölt a parlamentbe, vagyis nem tűnt el teljesen a rendszerből.

Ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell, erről beszélt több tiszás képviselő név nélkül a 444.hu-nak. Felmerült egy előrehozott önkormányzati választás gondolata is emiatt, de van, aki adna időt és lehetőséget az érintetteknek, hogy bizonyítsák azt, hogy az új rendszerben is tudnak működni, és korábban csak bele voltak kényszerítve „az együttműködésbe”.

Ahogy kezdeni kell valamit a fideszes többségű megyei közgyűlésekkel is szerintük, a Tisza ugyanis 2024-ben nem indított jelölteket. Többféle javaslat is megfogalmazott ötletelés szintjén. Így például el lehetne vonni a forrásaikat, és akkor nem tudnának mit ellopni, vagy egyszerűen megszüntethetnék azokat, és kiírhatnának új választásokat. „A választóknak valószínűleg nem fognak hiányozni, nagy többségük nem is tud a létezésükről” – jegyezte meg a lapnak az egyik politikus.

A témával korábban lapunk is részletesen foglalkozott: